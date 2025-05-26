بعثة اتحاد الصناعات تطالب بتفعيل اتفاقية GTI

استمرارًا للأنشطة المكثفة التي تنفذها بعثة اتحاد الصناعات المصرية إلى كوت ديفوار، برئاسة الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقى باتحاد الصناعات، التقى الوفد بنائب وزير التجارة والصناعة الإيفواري، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وكوت ديفوار وفتح آفاق جديدة أمام رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجه المعروفة باسم GTI

وخلال اللقاء، أكد الدكتور شريف الجبلي، علي أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموجه المعروفة باسم GTI في نطاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية، لما لها من دور محوري في تسهيل حركة التجارة، ورفع حجم التبادل التجاري بين الجانبين

واشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات فعلية نحو تنفيذ بنود الاتفاقية بما ينعكس إيجابًا على القطاعين الصناعي والتجاري.

وأوضح الجبلي أنه تم تخصيص نقطتي اتصال من وزارة التجارة والصناعة الإيفوارية للتواصل المباشر مع المستثمرين المصريين، وتقديم الدعم والمعلومات اللازمة بشأن آليات العمل داخل السوق الإيفواري، مما يسهل الإجراءات ويعزز ثقة مجتمع الأعمال المصري في البيئة الاستثمارية بكوت ديفوار.

كما أشار إلى أنه يجري حاليًا التنسيق لتشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الجانب المصري، وهيئة التمثيل التجاري، والسفارة المصرية، وذلك لبحث سبل تفعيل اتفاقية GTI والعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المستثمرين المصريين في كوت ديفوار.

وأكد الجبلي، اهتمام مصر بالمناطق الصناعية التي عرضها نائب الوزير فيما يخص المناطق الصناعية وكيفيه التعاون في هذا الشأن.

وشارك في الحضور السفير شريف سيف، سفير مصر في كوت ديفوار، والسفير الايفوري البرت دواليه سفير كوت ديفوار في مصر.

وتأتي هذه التحركات ضمن خطة متكاملة يقودها اتحاد الصناعات المصرية لفتح أسواق جديدة في غرب أفريقيا، وتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بما يخدم مصالح القطاع الصناعي المصري ويعزز من تنافسيته على مستوى القارة الأفريقية.

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