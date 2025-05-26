سبتني وهددتني، أقوال مدير حسابات شيرين عبد الوهاب أمام النيابة

باشرت النيابة العامة بمدينة الشيخ زايد، التحقيق في البلاغ المقدم من محمود محمد، مدير الحسابات الرسمية للفنانة شيرين عبد الوهاب، والذي اتهمها فيه بسبه وتهديده إثر خلافات نشبت بينهما حول كلمات المرور الخاصة بحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد محمود محمد، في أقواله أمام المستشار أحمد أسامة، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، أنه فوجئ بالفنانة شيرين عبد الوهاب توجه له عبارات سب وقذف وتهديد صريح بالإيذاء، وذلك خلال مكالمة هاتفية، مشيرا إلى أن تلك التصرفات جاءت بسبب خلافات بينهما بشأن إدارة حساباتها الإلكترونية.

وأضاف في التحقيقات أنه يشرف على إدارة صفحات الفنانة عبر منصات "فيسبوك، يوتيوب، تيك توك، وإنستجرام"، وأن الخلاف بدأ عندما طالبته بكلمات السر، وخلال ذلك وجهت له تهديدا وسبابا مباشرا.

وأشار إلى أنه لجأ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد وحرر محضرا رسميا ضد الفنانة، عن طريق محاميه، مطالبا بحمايته قانونا واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما وصفه بالإساءة والتهديد.

وتباشر النيابة العامة التحقيق في الواقعة، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

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