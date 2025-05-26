المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه بعين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة توك توك بالإكراه من سائقه، وحيازة سلاح أبيض بمنطقة عين شمس.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم سرقة التوك توك الخاص بالمجنى عليه أثناء سيره فى الطريق العام، وإشهار سلاح أبيض فى وجهه وتمكنا من الاستيلاء على الدراجة البخارية تحت تهديد السلاح وبالإكراه، وبثا الرعب في نفسه وفرضا السيطرة عليه.

ضبط عاطلين بتهمة سرقة توك توك في عين شمس.



وتلقى قسم شرطة عين شمس بلاغا من سائق يفيد سرقته من قبل شخصين يحملان سلاح أبيض، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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