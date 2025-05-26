البعثة الطبية للحج: استقبال حالات غسيل كلوي وعلاج كيماوي بين المترددين على العيادات

أعلنت البعثة الطبية المصرية للحج، برئاسة الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، عن استقبال عدد من الحالات المرضية الخاصة ضمن المترددين على العيادات الطبية، شملت حالات تتطلب إجراء جلسات غسيل كلوي وأخرى تتطلب تلقي العلاج الكيماوي.

تحويل حالة لإجراء جلسة غسيل كلوي

وقال الدكتور مصطفى القاضي، رئيس شعبة الحجاج المصريين بمكة المكرمة، إنه تم تحويل حالة لإجراء جلسة غسيل كلوي، بالإضافة إلى تحويل حالة أخرى لتلقي جلسة علاج كيماوي، وذلك ضمن جهود البعثة لتقديم الرعاية الصحية المتخصصة والفورية لكافة الحجاج المصريين.

وأكدت البعثة استمرار التنسيق الكامل مع المستشفيات السعودية لضمان تقديم أفضل مستويات الخدمة الطبية، ومتابعة الحالات المحولة بشكل يومي، بما يضمن سلامتهم وتمكينهم من أداء المناسك في أمان وطمأنينة.

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