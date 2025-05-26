أرقام تين هاج مع مانشستر يونايتد بعد توليه قيادة باير ليفركوزن

أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعيين إريك تين هاج مدربا رئيسيا لفريق كرة القدم الأول، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2027، خلفا لـ تشابي ألونسو الذي رحل لفريق ريال مدريد.

وكان أعلن مانشستر يونايتد إقالة تين هاج بعد موسمين ونصف مع الفريق.

تين هاج قد تولى تدريب يونايتد قبل بداية موسم 2022-2023، ومرت ولايته بالعديد من الأحداث البارزة.

ماذا قدّم تين هاج مع مانشستر يونايتد؟

ولعب مانشستر يونايتد 128 مباراة رسمية تحت قيادة تين هاج، فاز في 70 منها، بنسبة انتصارات بلغت 54%، بينما خسر الفريق 35 مرة وتعادل في 23 لقاء.

وقاد تين هاج كتيبة مانشستر يونايتد للفوز بلقبين هما كأس الرابطة (2022-2023) وكأس الاتحاد الإنجليزي (2023-2024).

وبات تين هاج أول مدرب لمانشستر يونايتد يخسر مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي منذ لويس فان جال عام 2014.

أصبح مانشستر يونايتد أكثر فريق يتلقى 3 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة، وذلك في 24 مناسبة.

وبلغ متوسط نقاط مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي تحت قيادة تين هاج 1.72 في المباراة الواحدة، وهو ثالث أسوأ معدل في تاريخ النادي في بريميرليج -منذ 1992- بعد ديفيد مويس (1.68) ورالف رانجنيك (1.54).

وفي موسم (2023-2024) عادل إيريك تين هاج الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط التي حصدها مانشستر يونايتد بعد 7 مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز (9 نقاط)، ثم حطم الرقم القياسي هذا الموسم بعدما جمع 8 نقاط فقط في أول 7 جولات.

جدير بالذكر أن يونايتد أنهى موسمه الأول تحت قيادة تين هاج في المركز الثالث بالدوري الإنجليزي، ثم حصل على المرتبة الثامنة في الموسم الثاني.

وحقق مع الفريق الهولندي لقب كأس هولندا في مناسبتين بموسمي 2018-2019 و2020-2021، وأحرز بطولة الدوري الهولندي في مواسم: «2018-19، 2020-21 و2021-22»، كما توج بلقب السوبر الهولندي في موسم 2019-20.

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