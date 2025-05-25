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رياضة

ريال مدريد يقدم تشابي ألونسو في حفل توقيع العقود رسميا

تشابي الونسو، فيتو
تشابي الونسو، فيتو

أعلن نادي ريال مدريد أن تشابي ألونسو سيكون المدير الفني الجديد للفريق في المواسم الثلاثة المقبلة، ابتداءً من 1 يونيو 2025 وحتى 30 يونيو 2028.

الونسو مديرا فنيا لريال مدريد 

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد: "يُعد تشابي ألونسو من أعظم أساطير ريال مدريد وكرة القدم العالمية، حيث دافع عن قميص نادينا في 236 مباراة رسمية، بين عامي 2009 و2014. وخلال تلك الفترة، فاز بـ6 ألقاب، دوري أبطال أوروبا العاشر في لشبونة، وكأس السوبر الأوروبي، والدوري الإسباني، وكأسَي ملك إسبانيا، وكأس السوبر الإسباني".

حفل تقديم الونسو مديرا فنيا لريال مدريد 

وكشف ريال مدريد انه سيتم تقديم تشابي ألونسو رسميًا كمدرب جديد لريال مدريد غدًا الإاثنين 26 مايو في تمام الساعة 12:30 ظهرًا، خلال فعالية ستُقام في مدينة ريال مدريد.


وقبل ذلك سيستقبل رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز تشابي ألونسو لإجراء مراسم توقيع العقد التي تربط المدرب الجديد بالنادي للمواسم الثلاثة القادمة.

بعد حفل التقديم سيجري تشابي ألونسو مقابلات مع وسائل الإعلام في قاعة المؤتمرات بمدينة ريال مدريد.

وأضاف الموقع الرسمي: "ألونسو أيضا أحد أساطير المنتخب الإسباني، حيث فاز معه بكأس العالم 2010 وببطولتَي كأس أمم أوروبا في 2008 و2012، وخاض معه 113 مباراة دولية"


وتابع: "بدأ تشابي ألونسو مسيرته التدريبية في أكاديمية ريال مدريد، حيث تولى تدريب فريق الشباب خلال موسم 2018-2019، وقاده للتتويج بلقب الدوري وبطولة الأبطال".

وواصل: "يعود الآن ألونسو إلى ريال مدريد كأحد أفضل المدربين في العالم، بعد أن صنع التاريخ مع باير ليفركوزن، الفريق الذي فاز معه بالدوري والكأس وكأس السوبر الألمانية خلال 3 مواسم".

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