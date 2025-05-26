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حوادث

القبض على عصابة موظفى البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

القبض على عصابى موظفى
القبض على عصابى موظفى البنوك المزيفة للنصب على المواطنين

 ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على 4 عاطلين لقيامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، عبر انتحال صفة موظفى البنوك.

القبض على عصابة موظفى البنوك المزيفة للنصب على المواطنين 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  (4 عاطلين) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظفين خدمة العملاء بالبنوك المختلفة، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء ومن ثم الاستيلاء على أموالهم.

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 وعقب تقنين الإجراءات تمكن  رجال الشرطة من ضبطهم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزتهم (10 شرائح لخطوط هواتف محمولة - 4 هواتف محمولة " بفحصها فنيًا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى")..وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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الإستيلاء على بيانات بطاقات الإحتيال على المواطنين الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الأموال العامة

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