السبت 24 مايو 2025
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التضامن الاجتماعي تنظم برنامجا تدريبيا تنشيطيا للعاملين بإدارات الجمعيات

تدريب العاملين بمديريات
تدريب العاملين بمديريات التضامن الاجتماعي
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نظمت وزارة التضامن الاجتماعي أوسع برنامج تدريبي تنشيطي للعاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية للجمعيات بالديوان العام علي آليات ومستجدات العمل الأهلي، وذلك استمرارا لتنفيذ خطة تنمية قدرات العاملين تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.

تدريب العاملين بإدارات الجمعيات بمديريات التضامن الاجتماعي 

وأكد عمرو حسنى رئيس الوحدة المركزية للجمعيات على جهود الوزارة فى دعم مهارات وقدرات الكوادر الفنية العاملة بإدارات الجمعيات على مستوى مديريات التضامن الاجتماعي والوحدة المركزية بالديوان العام  باستهداف رفع كفاءة الخدمات المقدمة من الوزارة لمؤسسات المجتمع الأهلي وسرعة الإنجاز، وتعظيم الاستفادة من أنشطة مؤسسات المجتمع الأهلي كشريك استراتيجي في تحقيق التنمية المستدامة جنبا إلي جنب مع الحكومة والقطاع الخاص.

وأوضح رئيس الوحدة المركزية للجمعيات أن التدريب الذى تم على نسختين استهدف تنمية  كفاءة العاملين بإدارات الجمعيات علي مستوى الجمهورية وصقل مهاراتهم ونقل الخبرة إليهم وإطلاعهم علي أهم الضوابط والآليات والمستجدات في مجال العمل الأهلي، وذلك لضمان توافر الإدراك الكافي لمتطلبات القطاع الأهلي الحالية، وكذلك تناول تحديات العمل.

ممارسة العمل الأهلى ومهام الوحدة المركزية للجمعيات

وأشار رئيس الوحدة المركزية للجمعيات إلى أن التدريب تضمن عددًا من المحاور المنظمة لممارسة العمل الأهلى ومهام الوحدة المركزية للجمعيات والتركيز على المنظومة الإلكترونية للجمعيات لرقمنة عمليات تقديم الخدمات، وإعداد التقارير الدورية عن مساهمات المجتمع المدني فى التنمية، حيث تعد مصر من الدول الرائدة في إطلاق هذا النوع من الخدمات وتضم المرحلة الثالثة منها تقديم عدد 36 خدمة.

وتأتي هذه المنظومة في إطار مواكبة توجه الدولة الحالي نحو التحول الرقمي والميكنة والشمول المالى لتيسير وتسهيل كافة التعاملات ما بين مؤسسات العمل الأهلي والوزارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تفاعلية متكاملة لتشمل جهود ونتائج ومستفيدي مؤسسات العمل الأهلي في مصر، خاصة أن أهمية منظمات المجتمع المدني  تتزايد وفق المتغيرات الراهنة.

هذا ونفذ التدريب الوحدة المركزية للجمعيات بالتعاون مع الإدارة المركزية للموارد البشرية، وقام به قيادات العمل بالوحدة المركزية للجمعيات هند عبد الظاهر مدير عام المنظمات الأجنبية والتمويل الأجنبي، وصلاح فتحي مدير عام القيد والتصاريح والدعم الفنى، وعمرو طه مدير عام متابعة شئون الجمعيات.

كما شمل ورشة حول دور صندوق دعم الجمعيات الأهلية، أوضح فيها الدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذى للصندوق استراتيجية العمل وجهود الصندوق لدعم العمل الأهلى وآلياته.

شارك في التدريب 165 متدربًا من موظفي مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى المحافظات والوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي وقد تناول عبر جلسات العمل والورش عدة محاور تم مناقشتها علي مدار أيام التدريب علي منها: تطبيق أحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، وإجراءات التأسيس ومد النشاط وتراخيص جمع المال، شرح المنظومة الإلكترونية للجمعيات، إجراءات الرقابة الداخلية والحوكمة لمؤسسات المجتمع الأهلي وكيفية إعداد الميزانيات والتقارير المالية والإدارية، الضوابط الحاكمة للمنح الأجنبية، وإجراءات الإعفاء الجمركي  للجمعيات، وضوابط إرسال أموال للخارج والانضمام والانتساب والتعاون مع جهات أجنبية، وآليات مكافحة تمويل الإرهاب، والجمعيات المحظورة والعقوبات في القانون.

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وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماع العمل الاهلي الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الاجتماعي

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