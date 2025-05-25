الأحد 25 مايو 2025
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محافظات

مباحث الأقصر تضبط تشكيلا عصابيا بتهمة سرقة محتويات شقة مواطن بالإكراه

الأمن
الأمن

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في حل لغز سرقة مواطن بالإكراه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة إسنا، وذلك خلال 48 ساعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة إسنا، عن قيام شخصين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة «ر.ف» يعمل طبيب، بالإكراه، دون إحداث أي إصابات به نظرًا لكونهما غير مسلحين، وتم الاستيلاء على 3 هواتف وغويشة ذهب، و2800 جنيه، وسيارة ملاكي فضية اللون بعد أخد المفتاح الخاص به من الطبيب، ولاذوا بالفرار هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث إسنا من إلقاء القبض على التشكيل العصابي الأول يدعى «س.ا» 35 عاما، عاطل، مقيم بدائرة إسنا والثاني يدعى «م.ا» 25 مقيم محافظة القاهرة، ولهما معلومات جنائية سابقة، وتم استرجاع المسروقات بالكامل إلى صاحبها.

وبمواجهتهما بمجريات القضية، أقروا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة بالإكراه، وقاما بالافصاح عن أماكن تواجد المسروقات المذكورة سابقا، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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