مباحث الأقصر تضبط تشكيلا عصابيا بتهمة سرقة محتويات شقة مواطن بالإكراه

نجحت مباحث مديرية أمن الأقصر في حل لغز سرقة مواطن بالإكراه داخل شقة سكنية كائنة بدائرة إسنا، وذلك خلال 48 ساعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بورود بلاغًا لمركز شرطة إسنا، عن قيام شخصين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة «ر.ف» يعمل طبيب، بالإكراه، دون إحداث أي إصابات به نظرًا لكونهما غير مسلحين، وتم الاستيلاء على 3 هواتف وغويشة ذهب، و2800 جنيه، وسيارة ملاكي فضية اللون بعد أخد المفتاح الخاص به من الطبيب، ولاذوا بالفرار هاربًا.

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات تكمن ضباط وحدة مباحث إسنا من إلقاء القبض على التشكيل العصابي الأول يدعى «س.ا» 35 عاما، عاطل، مقيم بدائرة إسنا والثاني يدعى «م.ا» 25 مقيم محافظة القاهرة، ولهما معلومات جنائية سابقة، وتم استرجاع المسروقات بالكامل إلى صاحبها.

وبمواجهتهما بمجريات القضية، أقروا بارتكاب الواقعة بهدف السرقة بالإكراه، وقاما بالافصاح عن أماكن تواجد المسروقات المذكورة سابقا، تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.