وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات الدبلومات من داخل غرفة العمليات (صور)

ترأس اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أعمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – فندقي – زراعي) بحضور بسيوني محمد وكيل المديرية.

لليوم الخامس وكيل تعليم الدقهلية يترأس ويتابع امتحانات الدبلومات داخل غرفة العمليات

وأكد "وكيل تعليم الدقهلية" أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات العملية اليوم بلغ. 49717 طالبًا وطالبة من مختلف النوعيات الفنية.

وأوضح أن الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام الدراسي 2024 / 2025 يتوزعون كالتالي:

التعليم الفني الصناعي: 27749 طالبًا وطالبة

التعليم الفني التجاري: 16839 طالبًا وطالبة

التعليم الفني الفندقي: 1318 طالبًا وطالبة

التعليم الفني الزراعي: 3811 طالبًا وطالبة

بإجمالي 49717 طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 178 لجنة امتحانية موزعة على 17 إدارة تعليمية بمختلف أنحاء محافظة الدقهلية.

غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات للتأكد من حسن الانضباط وتطبيق التعليمات، مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

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