الإثنين 26 مايو 2025
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وكيل التعليم بالدقهلية يتابع امتحانات الدبلومات من داخل غرفة العمليات (صور)

غرفة عمليات امتحانات
غرفة عمليات امتحانات الدبلومات الفنية بالدقهلية، فيتو

ترأس اليوم المهندس محمد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، أعمال غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات  الدبلومات الفنية (صناعي – تجاري – فندقي – زراعي) بحضور  بسيوني محمد وكيل المديرية.

لليوم الخامس وكيل تعليم الدقهلية يترأس ويتابع امتحانات الدبلومات داخل  غرفة العمليات 

وأكد "وكيل تعليم الدقهلية" أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات العملية اليوم بلغ. 49717   طالبًا وطالبة من مختلف النوعيات الفنية.

 

وأوضح  أن الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام الدراسي 2024 / 2025 يتوزعون كالتالي:

التعليم الفني الصناعي:  27749    طالبًا وطالبة

التعليم الفني التجاري:  16839  طالبًا وطالبة

التعليم الفني الفندقي:  1318   طالبًا وطالبة

التعليم الفني الزراعي:    3811   طالبًا وطالبة

بإجمالي  49717    طالبًا وطالبة يؤدون الامتحانات داخل 178 لجنة امتحانية موزعة على 17  إدارة تعليمية بمختلف أنحاء محافظة الدقهلية.

غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات

وأكد وكيل الوزارة أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة سير الامتحانات للتأكد من حسن الانضباط وتطبيق التعليمات، مشيدًا بتعاون جميع الجهات المعنية في تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

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