الإثنين 26 مايو 2025
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صحة ومرأة

للحجاج فقط، نصائح للوقاية من الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه

موسم الحج 2025
موسم الحج 2025

 وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح بشأن موسم الحج للحماية من التسمم الغذائي والأمراض المنقولة عن طريق الطعام والماء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه للحد من خطر الأمراض المنقولة عن طريق الأغذية والمياه في موسم الحج، يجب اتباع هذه النصائح:

١- اغسل يديك قبل الأكل وبعده، وبعد استخدام المراحيض، وبعد لمس الحيوانات.

٢- اغسل الفواكه والخضروات جيدًا قبل تناولها.

٣- احرص على طهي الطعام جيدًا واحفظه في درجات حرارة مأمونة.

٤- أحفظ الطعام بطريقة صحيحة.

٥- تجنب الحليب غير المبستر والمنتجات الحيوانية غير المطهوة جيدًا.


وأكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الإرشادات يساعد على الوقاية من الأمراض المنقولة بالأغذية والمياه، والحفاظ على الصحة الحاج طوال فترة الحج.  

كما وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج في موسم الحج 2025، من أجل اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الحجاج.

 

حماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج 

 أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه التدابير تتضمن:

١- اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهر اليدين بانتظام.

٢-ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الجراثيم.

٣-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص منها بشكل صحيح.

٤- تجنب المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية مثل الأكواب أو الأواني.

٥- البعد بمسافة مناسبة عن أي شخص يبدو عليه المرض.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الخطوات يساعد على منع انتشار الأمراض التنفسية أثناء الحج.

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نصائح لحماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج

كما وجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج.

 

موسم الحج 2025

وقالت وزارة الصحة إن هذه النصائح تشمل:

١- غسل الوجه واليدين بالماء البارد.

٢- استخدام النظارات الشمسية.

٣- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

٤-الابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

٥- الإبتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة.

٦- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية يمكن استشارة البعثة الطبية.

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