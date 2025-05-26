نصائح لحماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج

وجهت منظمة الصحة العالمية نصائح للحجاج في موسم الحج 2025 من أجل اتخاذ التدابير الوقائية البسيطة للوقاية من التهابات الجهاز التنفسي والحفاظ على صحة الحجاج.

حماية الحجاج من الأمراض التنفسية في موسم الحج

أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذه التدابير تتضمن:

١- اغسل يديك بالصابون أو استخدم مطهر اليدين بانتظام.

٢-ارتداء كمامة في الأماكن المزدحمة للحد من انتشار الجراثيم.

٣-استخدام المناديل الورقية عند السعال أو العطس، وتخلص منها بشكل صحيح.

٤- تجنب المشاركة في استعمال الأدوات الشخصية مثل الأكواب أو الأواني.

٥- البعد بمسافة مناسبة عن أي شخص يبدو عليه المرض.

أكدت منظمة الصحة العالمية أن اتباع هذه الخطوات يساعد على منع انتشار الأمراض التنفسية أثناء الحج.

كانت وجهت وزارة الصحة نصائح للحفاظ على سلامة العيون أثناء أداء مناسك الحج.

موسم الحج 2025

وقالت وزارة الصحة إن هذه النصائح تشمل:

١- غسل الوجه واليدين بالماء البارد.

٢- استخدام النظارات الشمسية.

٣- وضع قطرات مرطبة للعين وأخرى مضادة للحساسية بعد استشارة الطبيب.

٤-الابتعاد عن استعمال أدوات الغير.

٥- الإبتعاد عن استخدام العدسات اللاصقة.

٦- في حالة الشعور بأي أعراض مرضية يمكن استشارة البعثة الطبية.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية لـ2785 حاجًا من خلال العيادات الخاصة ببعثة الحج الطبية، بالأراضي السعودية، بينهم 1628 حالة تلقت الخدمة في عيادات مكة المكرمة، و1157 حالة في المدينة المنورة.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّه تمّ تحويل 52 حالة مرضية للمستشفيات السعودية، حيث تلقوا الخدمة الطبية وغادروا المستشفيات، عدا 11 حالة تم حجزهم، ومنهم 8 حالات بالعناية المركزة، بالإضافة إلى إجراء تدخلات جراحية لـ 8 حالات.

وتابع أن الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية ورئيس بعثة الحج الطبية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع فرق العمل التابعة للبعثة الطبية، شملت فرق الوقاية، والعيادات، والطوارئ، والمرور، والصيادلة، وذلك بهدف وضع خطط العمل التفصيلية، وتنسيق الجهود، لضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمات الطبية للحجاج، ومتابعة أوضاعهم الصحية بدقة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس البعثة، أهمية التواصل الجيد مع المرضى، والاستماع بعناية لشكواهم، وتوثيق بياناتهم الصحية لمتابعتهم في أماكن إقامتهم، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال فريق طبي لمقر إقامة المريض بحسب كل حالة، لإجراء الكشف الطبي والاطمئنان على حالته، كما تم عقد 384 ندوة تثقيفية توعوية لـ 8 آلاف و696 حاجا لتوعيتهم بالإجراءات الوقائية أثناء أداء المناسك حتى عودتهم للأراضي المصرية سالمين.

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