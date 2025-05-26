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أخبار مصر

وزير التموين: إعادة توزيع مشروع جمعيتي وطرح أماكن جديدة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات (فيديو)

الدكتور شريف فاروق
الدكتور شريف فاروق وزير التموين، فيتو

كشف الدكتور شريف فاروق،  وزير التموين والتجارة الداخلية، عن خطة لإعادة توزيع مشروع "جمعيتي" وطرح فرص جديدة في أماكن مستهدفة، وذلك في إطار التوسع المدروس للمشروع وتشجيع الشباب على الانخراط في المشروعات الصغيرة.

وأوضح فاروق، خلال المؤتمر الصحفي الذي يُعقد حاليًا بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإتاحة فرص مدروسة ضمن المشروع، بما يضمن زيادة عدد المنافذ وتحقيق التوزيع العادل جغرافيًا.

 

وأكد الوزير أن  مشروع "جمعيتي" أثبت نجاحه كأحد أدوات الدولة في تعزيز توفير السلع الأساسية وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن التوسعات الجديدة ستراعي احتياجات كل منطقة لضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية للمشروع


 

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