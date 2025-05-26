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حوادث

تعرف على قرارات النيابة في وفاة شاب سقط من الطابق السادس بعين شمس

وفاة شاب سقط من الطابق
وفاة شاب سقط من الطابق السادس بعين شمس

أمرت  نيابة عين شمس بدفن جثة شاب يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية لقي مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس لعقار سكني في منطقة عين شمس، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، واستدعاء ساكني الشقة معه لسماع أقوالهم حول الواقعة والتحفظ على ملابسه ومتعلقاته وإرسالها إلى الأدلة الجنائية لفحصها.

العثور على جثة شاب أسفل عقار عين شمس

وكانت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب أسفل عقار سكني بشارع أحمد عصمت بدائرة قسم شرطة عين شمس وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب أفريقي مصاب بكسور ونزيف داخلى، إثر سقوطه من علو، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس غرفة عمليات النجدة النيابة العامة قسم شرطة عين شمس

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