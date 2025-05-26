الإثنين 26 مايو 2025
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حوادث

إجراء من النيابة في نشوب حريق بصالة لياقة بدنية بمدينة نصر

حريق، فيتو
حريق، فيتو

 استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال العاملين في صالة لياقة بدنية بمدينة نصر نشب بها حريق بمحيط جامعة الأزهر، وأكدوا أنهم لا يعرفون السبب الحقيقي وراء اندلاع النيران.


وأشار العاملون إلى أنهم فوجئوا بتصاعد النيران في المكان فهرولوا خارجه للنجاة بحياتهم وابلغوا قوات الحماية المدنية التي حضرت ونجحت في إخماد النيران.

وكشفت التحقيقات الأولية أن ماسا كهربائيا السبب في اندلاع النيران تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة.


تلقت  غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل صالة ألعاب رياضية بمحيط جامعة الأزهر بمدينة نصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ5 سيارات إطفاء لمحاصرة النيران وإخمادها فيما تمركزت 3 سيارات إسعاف بمكان الواقعة.

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نيابة مدينة نصر جامعة الأزهر محيط جامعة الأزهر غرفة عمليات الحماية المدنية مديرية أمن القاهرة

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