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حوادث

التحقيقات: لا شبهة جنائية في حريق شقة بالتجمع

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 كشفت تحقيقات  نيابة القاهرة الجديدة حول حريق نشب داخل شقة في منطقة التجمع الأول، وأسفر عن تفحمها بالكامل دون وقوع أية إصابات أنه لا توجد شبهة جنائية وتم فك الشمع الأحمر عن قفلها. 

وقال مالك الشقة: إنه كان يضع فيها عددا من عبوات الطلاء والمستلزمات التي تستخدم في طلاء الحوائط؛ تمهيدا لاستخدامها لاحقا، إلا أن ارتفاع درجة الحرارة وعدم تهوية الشقة أدى إلى نشوب النيران.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

 

واستمع رجال المباحث إلى أقوال الشهود وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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نيابة القاهرة الجديدة غرفة عمليات النجدة مديرية أمن القاهرة التجمع الأول النيابة العامة

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