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حوادث

محاكمة سائق أتوبيس متهم بقتل كابتن بشركة تطبيق ذكي بالجيزة بعد قليل

محكمة
محكمة

 تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، بعد قليل، محاكمة سائق "أتوبيس" بتهمة قتل سائق تابع لإحدى شركات النقل الذكي.

وكشف أمر الإحالة في الدعوى 18174 لسنة 2024 جنايات، والمُقيدة برقم 6458 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم "م.ا.ح"، قتل المجني عليه ح. إ. ح" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد.

وأفاد أمر الإحالة، أن السائق "م. ا" اصطدم بالأتوبيس الذي يقوده بسيارة "ملاكي" خاصة المجني عليه ما تسبب في إتلافها، ما دفع سائق النقل إلى الذهاب للسائق ومعاتبة لإصلاح ما أتلفه، فلم ينصاع لأمره مما استدعى إلى التشبث في باب الأتوبيس الأمامى فصدمه بالسيارة قيادته طارحًا إياه أرضًا أسفل الإطارات، ودهسه، مما تسبب في مصرعه ولاذ بالفرار.

واستجوبت النيابة العامة السائق، وأقر بأنه ارتكب الواقعة، على إثر مشادة كلامية وقعت فيما بينهما عقب اصطدامه سيارة المجني عليه تسبب في إتلافها وبمبارحته لمحل الحادث، تشبث المجني عليه بباب السيارة قيادته لمنعه من المغادرة فصدمه بسيارته دافعًا إياه أسفل الإطارات ولاذ بالفرار.

وثبت بتقرير الفحص الفني أنه بتفريغ إحدى كاميرات المراقبة لمحل الواقعة، تبين تشبث المجني عليه بباب السيارة الخاصة بالمتهم وقيادة الأخير لها وسقوط المجني عليه أسفل الإطارات الأمامي ثم قرار المتهم مسرعا بالسيارة قيادته مرتكبة الواقعة.

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