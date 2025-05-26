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حوادث

تصالح إلهام عبد البديع وطليقها داخل قسم شرطة كرداسة

الفنانة إلهام عبدالبديع
الفنانة إلهام عبدالبديع وطليقها

تصالحت الفنانة إلهام عبد البديع مع طليقها داخل قسم شرطة كرداسة بعد توجيهها اتهاما له بمطاردتها أعلى محور 26 يوليو.

وحررت  أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، اليوم الإثنين، مذكرة صلح للطرفين بعد اتفاقهما.

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الفنانة استغاثت بكمين أمني لإنقاذها من المطاردة

وكانت الفنانة إلهام عبد البديع قد استغاثت بكمين أمني، لإنقاذها من مطاردة طليقها وليد سامي، صاحب شركة إنتاج، على محور 26 يوليو بمنطقة كرداسة في الجيزة، وتم اقتياده بصحبتها لقسم شرطة كرداسة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتلقى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، اللواء هاني شعراوي، إخطارا من المقدم محمد سعودي رئيس مباحث قسم شرطة كرداسة مفاده ورود استغاثة لكمين أمنى أعلى محور 26 يوليو من الفنانة إلهام عبد البديع، 35 عاما، لإنقاذها من مطاردة طليقها صاحب شركة للإنتاج الفني، لقيامه بملاحقتها بسيارته.

وقام رجال المباحث بسماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

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تصالح إلهام عبدالبديع قسم شرطة كرداسة كرداسة محور 26 يوليو

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