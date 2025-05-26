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رياضة

كريستيانو وماني يقودان التشكيل المتوقع للنصر أمام الفتح بالدوري السعودي

النصر السعودي،فيتو
النصر السعودي،فيتو

الدوري السعودي، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، نظيره الفتح، مساء اليوم الإثنين، على ملعب الأخير وذلك في إطار منافسات الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من بطولة دوري روشن السعودي.

ويدخل النصر مباراة اليوم وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، بينما يتواجد الفتح، في المركز الثاني عشر بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

موعد مباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر ضد الفتح مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة 09:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة.

 

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الفتح في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تذاع مباراة النصر ضد الفتح عبر قناة SSC 5HD.

 

ويعلق كل من مشاري القرني وراشد الدوسري على أحداث مباراة النصر ضد الفتح اليوم في الدوري السعودي.

 

تشكيل النصر المتوقع ضد الفتح في الدوري السعودي

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، محمد آل فتيل، نواف بوشل.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، أوتافيو.

خط الهجوم: ساديو ماني، كريستيانو رونالدو، انجيلو جابرييل.

غياب دوران عن مواجهة الفتح 

فيما كشفت تقارير صحفية عن سبب غياب النجم الكولومبي، جون دوران، عن مباراة فريقه النصر أمام الفتح بشكل مفاجئ.

 شارك اللاعب  في المباراة الأخيرة ضد الخليج بشكل طبيعي ولم يتعرض للإصابة، كما أنه لم يحصل على أي بطاقات، ولكنه  لم يشارك في الحصة التدريبية الأخيرة قبل المباراة، بعد شعوره ببعض الآلام.

 

وسيغيب عن نادي النصر في  أمام الفتح لاعبه الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش لتراكم البطاقات الصفراء، حيث حصل بروزوفيتش على بطاقة خلال المباراة الأخيرة ضد الخليج والتي انتهت بفوز النصر 2-0.

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