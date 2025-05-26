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رياضة

الزمالك يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

فريق الزمالك
فريق الزمالك

يستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء اليوم الإثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمباراة فاركو، المقرر لها يوم 31 مايو الجاري في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أيمن الرمادي، منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات الجماعية، عقب الفوز على بتروجيت، في المباراة التي أقيمت بينهما يوم السبت الماضي في مسابقة الدوري الممتاز.

وفاز فريق الزمالك على نظيره بتروجت بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد الكلية الحربية في إطار مباريات الجولة الثامنة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 44 نقطة.

علي جانب آخر، قال الإعلامي جمال الغندور: إن مسئولي نادي الزمالك قدموا عرضًا إلى نادي يانج أفريكانز التنزاني من أجل التعاقد مع كليمان مزيزي، صاحب الـ 21 عامًا.

مليون دولار لضم مزيزي

وأضاف أن عرض الزمالك وصل إلى مليون دولار، على أن يتم دفع 750 ألف دولار كاش ويتم تقسيط المبلغ المتبقى لنادي يانج أفريكانز التنزاني".

وواصل: "كليمان تلقى العديد من العروض في الوقت الحالي، وتنوى إدارة نادى أفريكانز عقد جلسة مع اللاعب خلال 48 ساعة للرد على عرض الزمالك".

أرقام مزيري مع يانج أفريكانز

وأكد أن مزيزى شارك مع ناديه في 24 مباراة في الموسم الحالي بمعدل 1050 دقيقة لعب، في جميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولم يصنع أي هدف، ويبلغ اللاعب من العمر 21 عامًا، وهو ما دفع لجنة التخطيط للتفكير في اللاعب".

الزمالك يفوز على بتروجيت

فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المباراة التي أقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

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