الزمالك يفوز على بتروجيت 3-1 في الدوري

الدوري المصري، فاز نادي الزمالك على بتروجيت 3-1 في المبارة التي اقيمت على ستاد الكلية الحربية، بالجولة الثامنة للمرحلة النهائية للمسابقة.

الزمالك يهزم بتروجت

وسجل رشاد المتولي لاعب بتروجيت الهدف الأول في مرمى الزمالك بالدقيقة 24. فيما سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك هدف التعادل الأول للأبيض في مرمى بتروجيت بالدقيقة 30 من علامة الجزاء

وأحرز أحمد عبد الرحيم (إيشو) الهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 49 في شباك بتروجت.

ثم اختتم محمود عبد الرازق شيكابالا ثلاثية الزمالك في الدقيقة 90 بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء.

تشكيل الزمالك ضد بتروجيت

جاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد حمدي – حسام عبد المجيد – محمود حمدي "الونش" – عمر جابر.

خط الوسط: محمد شحاتة – سيف جعفر – أحمد فتوح – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – حسام أشرف.

وتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومصطفى الزناري وصلاح مصدق وأحمد حسام ومحمد السيد وأحمد حمدي وعبد الله السعيد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وأيمن أمير عبد العزيز.

مباراة الزمالك وبتروجيت

ورفع الزمالك رصيده إلى 44 نقطة في المركز الثالث بالترتيب بينما تجمد رصيد بتروجت عند 26 نقطة في المركز الثامن.

موعد مباراة الزمالك وبتروجيت

وانطلقت مباراة الزمالك وبتروجيت في الدوري الممتاز اليوم السبت في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

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