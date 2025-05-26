الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

طاقم تصوير فيلم Avengers: Doomsday في البحرين

Avengers: Doomsday،
Avengers: Doomsday، فيتو

 في مفاجأة غير متوقعة، لم تعلن عنها استديوهات مارفل، وصل طاقم عمل فيلم AVENGERS: DOOMSDAY، إلى دولة البحرين.

وذكرت التقارير الصحفية، أن عددا من طاقم عمل فيلم Avengers: Doomsday وصل مدينة البحرين، ومن ضمنهم أحد الأخوين روسو، لتصوير عدد من مشاهد الفيلم.

وقد تم رصد كل من: أنتوني ماكي، وليتيتيا رايت، وتينوش هويرتا، وداني راميريز، وسيمو ليو، ووينستون ديوك، وهانا جون كامين، ومابيل كادينا وأليكس ليفينالي في موقع تصوير الفيلم بالبحرين.

 

وكشفت تقارير صحفية تفاصيل جديدة حول قصة فيلم مارفل، الذي يجري تصويره في الوقت الحالي Avengers Doomsday.

وذكرت التقارير أن "روبرت داوني جونيور"، الذي يجسد شخصية الشرير DoctorDoom، سيستخدم أعضاء فريقي الـ Avengers، والـ FantasticFour، لمواجهة فريق الـ XMen، وذلك خلال أحداث فيلم Avengers Doomsday للوصول إلى هدفه.

 

كيفن فيجي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم Avengers: Doomsday

وكشف رئيس استديوهات مارفل كيفن فيجي، تفاصيل جديدة عن فيلم "Avengers: Doomsday".

وقال فيجي خلال مؤتمر ديزني الذي أقيم مؤخرا، إن فيلم Avengers: Doomsday، سيركز على فريق الافنجرز، وشعب واكاندا، والـ Fantastic Four، وThunderbolts، وكذلك X-Men الأصليين، موضحا أن جميعهم سيقاتلون معا، ضد الدكتور دوم.

استديوهات مارفل تعلن ظهور 15 شخصية خارقة في فيلم "Avengers: Doomsday"

أعلنت استديوهات مارفل، في بث مباشر، عبر حساباتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي، عن نيتها في إعادة جميع الممثلين الذين عملوا معها حتى الآن.

وأعلنت مارفل، بالفعل عن عودة أكثر من 15 شخصية، خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"، على أن يجسدوا معظمهم شخصيات ثانوية.

وتحدث المخرج، أنتوني روسو عن اختيار، الممثل روبرت داوني جونيور، لتجسيد شخصية دكتور دوم، في عالم مارفل السينمائي، وتحديدا فيلم Avengers Doomsday.

وقال روسو، في تصريحات صحفية: "لا أحد في العالم يستطيع تجسيد هذه الشخصية بالطريقة التي سيقدمها روبرت داوني جونيور".

الأخوان روسو يكشفان سبب عودتهما للعمل مع استديوهات مارڤل

 فيما أوضح الأخوان "روسو"، السبب وراء عودتهم للعمل مرة أخرى مع استديوهات مارڤل، لإخراج فيلمي الـ Avengers المقبلين.

وقال الأخوان، في تصريحات صحفية: "لقد انتهى بنا الأمر للعثور في إحدى الليالي، على فكرة مجنونة قامت بتنشيطنا جميعًا... ورأينا بأنها قصة نحتاج إلى أن يراها العالم".

فيما أوردت التقارير الصحفية تفاصيل جديدة تتعلق بفيلم مارفل المنتظر،Avengers Doomsday.

وأشارت التقارير إلى أن أشرار فيلم Avengers Doomsday، سيكونون نُسخا مُتغيرة من أبطال كون مارڤل الرئيسي Earth-616، وسيكون بعضهم طيبًا، وبعضهم شريرًا، والبعض كارثيين.

Image

80 مليون دولار أجر روبرت داوني جونيور لبطولة فيلمين جديدين من Avengers

وكشفت تقارير صحفية عن أجر الممثل الحائز على الأوسكار روبرت داوني جونيور، مقابل بطولة فيلمين جديدين من سلسلة Avengers.

وأوضحت التقارير أن  روبيرت داوني جونيور سيتقاضى 80 مليون دولار، مقابل بطولة فيلمي Avengers، كما سيحصل على عدة امتيازات أخرى، منها: السفر للتصوير بطائرة خاصة، وتعيين طاقم حراسة خاص به، ومنطقة تخييم ضخمة خاصة به في مواقع التصوير.

Image

روبرت داوني جونيور يعود لعالم مارفل

وأعلنت استديوهات مارفل، بشكل رسمي، عن عودة الممثل روبرت داوني جونيور، لعالم الأبطال الخارقين، عبر تجسيد شخصية الدكتور دوم، وهي شخصية شريرة، علي عكس أيرون مان، الذي اشتهر روبرت بلعبها في عالم مارفل، قبل أن يقتل ضمن أحداث فيلم Avengers.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Avengers Doomsday ابطال Avengers Doomsday فيلم Avengers Doomsday

مواد متعلقة

عودة البطل الخارق خلال أحداث فيلم "Avengers: Doomsday"

تفاصيل جديدة عن فيلم مارفل Avengers Doomsday

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في البنوك

البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على شهادات الادخار

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

بنك مصر يوقف إصدار الشهادات الدولارية المدفوع عائدها مقدما بالجنيه

مخاوف من التداعيات، أول تعليق اسرائيلي على استشهاد 9 أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار

استعدادا لفصل الصيف، آخر تطورات جهود الدولة لتجنب تخفيف الأحمال الكهربائية

سعر الريال السعودي في 5 بنوك مصرية اليوم الإثنين 26 مايو 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية