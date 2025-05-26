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حوادث

مناظرة النيابة تكشف سبب مصرع عامل على يد زميله في التجمع

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

 كشفت مناظرة نيابة القاهرة الجديدة لجثة عامل لقى مصرعه على يد زميله في منطقة التجمع الأول، أنه توفى نتيجة إصابته بطعنات متفرقة بالرقبة والبطن والذراعين.

وكانت مديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين، نتج عنها مصرع أحدهما.

وعلى الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى موقع الحادث.

وتبين من الفحص نشوب مشاجرة بين عاملين بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم خلالها أحدهما على طعن الآخر فأسقطه قتيلا.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم ثم إحالته إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية. 

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نيابة القاهرة الجديدة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة التجمع الأول النيابة العامة

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