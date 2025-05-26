كل ما تريد معرفته عن بطولة كأس العرب 2025.. الفراعنة في مجموعة نارية.. تقام بـ 6 ملاعب قطرية.. جوائز مالية ضخمة.. والعراق على رأس قائمة المتوجين باللقب

تترقب الجماهير المصرية والعربية بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر في نسختها الثانية، وتبدأ في 1 ديسمبر المقبل، وتختتم بالنهائي في 18 من الشهر ذاته.

مجموعة مصر في كأس العرب 2025

وجاءت المجموعات كاملة كالتالي:

المجموعة الأولى:

قطر

تونس

الفائز من مباراة سوريا وجنوب السودان

الفائز من مباراة فلسطين وليبيا

المجموعة الثانية:

المغرب

السعودية

الفائز من مباراة عمان والصومال

الفائز من مباراة اليمن وجزر القمر

المجموعة الثالثة:

مصر

الأردن

الإمارات

الفائز من مباراة الكويت وموريتانيا

المجموعة الرابعة:

الجزائر

العراق

الفائز من مباراة البحرين وجيبوتي

الفائز من مباراة لبنان والسودان

منتخب مصر في بطولة كأس العرب

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة.

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، واكتفى بالحصول على المركز الرابع بعد الخسارة من قطر بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد الهزيمة في الدور نصف النهائي أمام تونس بهدف دون رد، سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

ملاعب بطولة كأس العرب

وقال جاسم عبد العزيز الجاسم الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لبطولات كرة القدم: "ستقام كأس العرب في ستة ملاعب مونديالية وهي: البيت، ولوسيل، وخليفة الدولي، وأحمد بن علي، و974، والمدينة التعليمية".

وأوضح أن مباراة الافتتاح ستقام في الأول من ديسمبر على ملعب البيت، فيما سيقام النهائي يوم 18 ديسمبر على ملعب لوسيل.

ويُعد المنتخب العراقي الأكثر تتويجًا بالمسابقة مع 4 ألقاب (1964، 1966، 1985 و1988)، ثم السعودية مع لقبين (1998 و2002)، بينما حصدت كل من مصر (1992) وتونس (1963) والمغرب (2012) والجزائر (2021) اللقب مرة واحدة.

قيمة جوائز البطولة

وستكون النسخة المقبلة قياسية من حيث قيمة الجوائز المالية التي سيبلغ مجموعها 36.5 مليون دولار مقارنة بـ25 مليونًا في النسخة الماضية، وذلك وفق ما أعلنت اللجنة المنظمة المحلية.

وتكتسب البطولة أيضا أهمية كبيرة، لأنها تقام للمرة الثانية تحت رعاية الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بعد الأولى عام 2021 في قطر أيضًا، والتي تدخل أيضًا ضمن نقاط التصنيف العالمي للمنتخبات.

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