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موعد والقناة الناقلة لـ قرعة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

كأس العرب، فيتو
كأس العرب، فيتو

تجري اليوم الأحد مراسم قرعة منافسات بطولة كأس العرب 2025 التي تقام في قطر، في نسختها الثانية، وتبدأ في 1 ديسمبر، وتختتم بالنهائي في 18 ديسمبر.

موعد قرعة كأس العرب 2025

وتقام قرعة كأس العرب 2025، اليوم الأحد 25 مايو 2025، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.
 

القنوات الناقلة لـ قرعة كأس العرب 2025 بمشاركة منتخب مصر

وأعلنت قناة الكأس القطرية، أنها ستذيع أحداث قرعة كأس العرب 2025، عبر قناة الكأس 1 القناة المفتوحة عبر قمر النايل سات.

ويشارك في بطولة كأس العرب، منتخب مصر، بقيادة حلمي طولان ومعه أحمد حسن مديرًا للمنتخب وعصام الحضري مدربًا للحراس، وذلك بقرار من اتحاد الكرة، بعد رفض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر خوض البطولة في وقت الاستعداد لـ كأس أمم إفريقيا بالمغرب.

 

يذكر أن النسخة الأولى من بطولة كأس العرب تحت إشراف "فيفا"، أقيمت في قطر عام 2021، توج بها منتخب الجزائر بالفوز على تونس في المباراة النهائية 2-0.

وشارك منتخب مصر في تلك النسخة، وخرج من الدور نصف النهائي بعد الهزيمة أمام تونس بهدف دون رد، كان سجله عمرو السولية بالخطأ في مرماه.

وستقام أيضًا مع قرعة كأس العرب للمنتخبات، قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا بمشاركة منتخب مصر للناشئين التي تقام في قطر أيضًا.

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