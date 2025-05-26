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السيطرة على حريق اندلع في حوش مواشي بالأقصر (فيديو)

حريق حوش مواشي بالأقصر،
حريق حوش مواشي بالأقصر، فيتو

وقع حريق هائل في حوش مواشي امتد إلى سطح منزل سكني بالطابق الثاني، بناحية المطاعية بمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر،  اليوم الإثنين، دون إصابات أو وفيات في الأرواح البشرية.

حريق هائل في الأقصر 


تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر إخطارا من غرفة العمليات بمديرية الأمن يفيد بورود بلاغًا للنجدة بنشوب حريق هائل في حوش مواشي وامتدت ألسنة اللهب إلى سطح عقار سكني مجاور، بقرية المطاعية بناحية البياضية بالأقصر، وعلى الفور عززت قوات الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.


وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الأقصر «البياضية» إلى محل الواقعة، لكشف ملابسات الحريق والوقوف على أسباب اندلاع، كما أسفر الحريق عن نفوق 3 رأس ماشية «أبقار»، دون إصابات أو خسائر في الأرواح البشرية.


جرى تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر.

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