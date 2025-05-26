الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي للمسابقات الأوروبية بالموسم الجديد

دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

الدوري الإيطالي، تحددت الفرق المتأهلة لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من مسابقة الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الكالتشيو موسم 2024-2025. 

 

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

 

الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا
 

1- نابولي (صاحب المركز الأول).

2- إنتر ميلان (صاحب المركز الثاني).

3- أتالانتا (صاحب المركز الثالث).

4- يوفنتوس (صاحب المركز الرابع).

الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي إلى الدوري الأوروبي
 

1- روما (صاحب المركز الخامس).


2- فيورنتينا (صاحب المركز السادس).

وأسدل الستار على مباريات الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.


وتوج فريق نابولي بطلًا لمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما تصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

وشهدت الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإيطالي فوز نابولي على كالياري  2-0، وإنتر ميلان على كومو بالنتيجة ذاتها، يوم الجمعة الماضية.

 

كما شهدت الجولة  فوز يوفنتوس أمام فينيزيا بثلاثية لهدفين، وحقق روما الفوز أمام تورينو بهدفين دون رد، وتعرض أتالانتا للخسارة من بارما بنتيجة 3-2.

 

ترتيب فرق الدوري الإيطالي موسم 2024-2025


1- نابولي، 80 نقطة.

2- إنتر ميلان، 79 نقطة.

3- أتالانتا، 74 نقطة.

4- يوفنتوس، 70 نقطة.

5- روما، 69 نقطة.

6- فيورنتينا، 65 نقطة.

7- لاتسيو، 65 نقطة.

8- ميلان، 63 نقطة.

9- بولونيا، 62 نقطة.

10- كومو، 49 نقطة.

11- تورينو، 44 نقطة.

12- أودينيزي، 44 نقطة.

13- جنوى، 43 نقطة.

14- هيلاس فيرونا، 37 نقطة.

15- كالياري، 36 نقطة.

16- بارما، 36 نقطة.

17- ليتشي، 34 نقطة.

18- إمبولي، 31 نقطة.

19- فينيزيا، 29 نقطة.

20- مونزا، 18 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الإيطالي نابولي إنتر ميلان أتالانتا يوفنتوس روما فيورنتينا

مواد متعلقة

يوفنتوس يحسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي وهبوط فينيزيا

دي لورينزو قائد نابولي يعادل إنجاز مارادونا

إنتر يفوز على كومو بثنائية ويكتفي بالمركز الثاني في الدوري الإيطالي

هل يتولى كلوب تدريب روما الإيطالي؟

الأكثر قراءة

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

بانخفاض 6 جنيهات، تعرف على أسعار الزيت اليوم بالأسواق

الثوم يرتفع 13 جنيهًا، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

عايدة الأيوبي تكشف أسرار البدايات وقصة أغنية "على بالي" (فيديو)

أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية