الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي للمسابقات الأوروبية بالموسم الجديد

الدوري الإيطالي، تحددت الفرق المتأهلة لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي من مسابقة الدوري الإيطالي بعد انتهاء منافسات الكالتشيو موسم 2024-2025.

وتتأهل الفرق أصحاب المراكز الأربعة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.

الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي إلى دوري أبطال أوروبا



1- نابولي (صاحب المركز الأول).

2- إنتر ميلان (صاحب المركز الثاني).

3- أتالانتا (صاحب المركز الثالث).

4- يوفنتوس (صاحب المركز الرابع).

الفرق المتأهلة من الدوري الإيطالي إلى الدوري الأوروبي



1- روما (صاحب المركز الخامس).



2- فيورنتينا (صاحب المركز السادس).

وأسدل الستار على مباريات الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.



وتوج فريق نابولي بطلًا لمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما تصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

وشهدت الجولة ال38 والأخيرة من الدوري الإيطالي فوز نابولي على كالياري 2-0، وإنتر ميلان على كومو بالنتيجة ذاتها، يوم الجمعة الماضية.

كما شهدت الجولة فوز يوفنتوس أمام فينيزيا بثلاثية لهدفين، وحقق روما الفوز أمام تورينو بهدفين دون رد، وتعرض أتالانتا للخسارة من بارما بنتيجة 3-2.

ترتيب فرق الدوري الإيطالي موسم 2024-2025



1- نابولي، 80 نقطة.

2- إنتر ميلان، 79 نقطة.

3- أتالانتا، 74 نقطة.

4- يوفنتوس، 70 نقطة.

5- روما، 69 نقطة.

6- فيورنتينا، 65 نقطة.

7- لاتسيو، 65 نقطة.

8- ميلان، 63 نقطة.

9- بولونيا، 62 نقطة.

10- كومو، 49 نقطة.

11- تورينو، 44 نقطة.

12- أودينيزي، 44 نقطة.

13- جنوى، 43 نقطة.

14- هيلاس فيرونا، 37 نقطة.

15- كالياري، 36 نقطة.

16- بارما، 36 نقطة.

17- ليتشي، 34 نقطة.

18- إمبولي، 31 نقطة.

19- فينيزيا، 29 نقطة.

20- مونزا، 18 نقطة.

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