دي لورينزو قائد نابولي يعادل إنجاز مارادونا

بات جيوفاني دي لورينزو، الظهير الأيمن وقائد فريق نابولي، يسير على خطى أسطورة ناديه، النجم الأرجنتيني دييجو مارادونا، بعد الفوز بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وتوج نابولي بلقب الدوري الإيطالي بعد فوزه بثنائية نظيفة على كالياري، ليتوج باللقب بفارق نقطة فقط عن إنتر ميلان.

دي لورينزو يرفع الدوري الإيطالي لثاني مرة مع نابولي مثل مارادونا

وذكر موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، أن نابولي فاز بالدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه.

وأضاف الموقع: "للمرة الثانية يرفع جيوفاني دي لورينزو الكأس في حفل توزيع الجوائز، بصفته قائد الفريق، بعدما رفع لقب موسم 2022-2023".

وتابع: "هذه حقيقة تجعله يُقارن بأسطورة نابولي المقدسة دييجو مارادونا، الذي فاز أيضا بلقبي الدوري الإيطالي كقائد للفريق".

وكان مارادونا قد توج بلقب الدوري الإيطالي مع نابولي مرتين في موسمي 1986-1987 و1989-1990.

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