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رياضة

بعد تتويج نابولي باللقب، ترتيب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025

تتويج فرقة نابولي
تتويج فرقة نابولي

ترتيب الدوري الإيطالي، أسدل الستار على مباريات الدوري الإيطالي موسم 2024-2025.

وتوج فريق نابولي بطلًا لمسابقة الدوري الإيطالي، بعدما تصدر الترتيب بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان.

وشهدت الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي فوز نابولي على كالياري  2-0، وإنتر ميلان على كومو بالنتيجة ذاتها، يوم الجمعة الماضية.

كما شهدت الجولة فوز يوفنتوس أمام فينيزيا بثلاثية لهدفين، وحقق روما الفوز أمام تورينو بهدفين دون رد، وتعرض أتالانتا للخسارة من بارما بنتيجة 3-2.

 

ترتيب فرق الدوري الإيطالي موسم 2024-2025

1- نابولي، 80 نقطة.

2- إنتر ميلان، 79 نقطة.

3- أتالانتا، 74 نقطة.

4- يوفنتوس، 70 نقطة.

5- روما، 69 نقطة.

6- فيورنتينا، 65 نقطة.

7- لاتسيو، 65 نقطة.

8- ميلان، 63 نقطة.

9- بولونيا، 62 نقطة.

10- كومو، 49 نقطة.

11- تورينو، 44 نقطة.

12- أودينيزي، 44 نقطة.

13- جنوى، 43 نقطة.

14- هيلاس فيرونا، 37 نقطة.

15- كالياري، 36 نقطة.

16- بارما، 36 نقطة.

17- ليتشي، 34 نقطة.

18- إمبولي، 31 نقطة.

19- فينيزيا، 29 نقطة.

20- مونزا، 18 نقطة.

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