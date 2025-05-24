ترتيب الدوري الإيطالي، حسم نابولي لقب الدوري الإيطالي موسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع إنتر ميلان حتى الجولة الأخيرة.

وتختتم اليوم السبت وغدا الأحد مباريات الجولة الـ 38 والأخيرة من الدوري الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي بعد تتويج نابولي وقبل ختام الجولة الأخيرة

1- نابولي 82 نقطة

2- إنتر 81 نقطة

3- أتالانتا 74 نقطة

4- يوفنتوس 67 نقطة

5 - روما 66 نقطة

6- لاتسيو 65 نقطة

7- فيورنتينا 62 نقطة

8- بولونيا 62 نقطة

9- ميلان 60 نقطة

10- كومو 49 نقطة

11- تورينو 44 نقطة

12- أودينيزي 44 نقطة

13- جنوى 40 نقطة

14- كالياري 36 نقطة

15- فيرونا 34 نقطة

16- بارما 33 نقطة

17- ليتشي 31 نقطة

18- إيمبولي 31 نقطة

19- فينيسيا 29 نقطة

20- مونزا 18 نقطة

وتوج فريق نابولي بلقب الدوري الإيطالي 2025 بعد الفوز على كالياري، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما، أمس الجمعة، في إطار منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والأخيرة من البطولة.

وحصل أنتوني كونتي المدير الفني لنابولي، على أفضل مدرب بالدوري الإيطالي.

فيما حصل سكوت مكتوميناي نجم نابولي، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي.

وتوج نادي نابولي بطلًا للدوري الإيطالي للمرة الرابعة في تاريخه، عقب ألقاب مواسم 1986-87، 1989-90، و2022-23، و2024-25.

وفي مشهد لا ينسى امتلأت شوارع مدينة نابولي بالجماهير العاشقة لفريقها من أجل الاحتفال بلقب الدوري وسط الهتافات والألعاب النارية.

وسجل فريق نابولي هدف التقدم عن طريق اللاعب ماكتومناي في الدقيقة 42.

وأضاف الهدف الثاني لوكاكو في الدقيقة 51.

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