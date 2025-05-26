جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

ترتيب هدافي الدوري الإسباني، توج الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف الدوري الاسباني موسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع ليفاندوفسكي نجم برشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني

1- كيليان مبابي ريال مدريد 31 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 27 هدفا

3- انتي بوديمير أوساسونا 21 هدفا

4- ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 20 هدفا

5- أيوزي بيريز فياريال 19 هدفا

6- رافينيا برشلونة 18 هدفا

7- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 17 هدفا

8- أوهيان سانسيت أتلتيك بلباو 15 هدفا

9- إنريكي جارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 13 هدفا

10- خافيير بوادو إسبانيول 12 هدفا

11- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا

=11- دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا

=11- كريستيان ستواني جيرونا 11 هدفا

=11- هوجو دورو فالنسيا 11 هدفا

=11- ثيرنو باري فياريال 11 هدفا

=11- بورخا ايجليسياس سيلتا فيجو 11 هدفا

12- داني أولمو برشلونة 10 أهداف

=12- فيران توريس برشلونة 10 أهداف

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتأهل بلباو بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على فياريال بعد تساويهما عند 70 نقطة.

وودعت أندية ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد رسميًا منافسات الليجا في نهاية الموسم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024 – 2025:

برشلونة (88 نقطة)

ريال مدريد (84 نقطة)

أتلتيكو مدريد (76 نقطة)

أتلتيك بلباو (70 نقطة)

فياريال (70 نقطة)

ريال بيتيس (60 نقطة)

سيلتا فيغو (55 نقطة)

رايو فاييكانو (52 نقطة)

أوساسونا (52 نقطة)

ريال مايوركا (48 نقطة)

ريال سوسييداد (46 نقطة)

فالنسيا (46 نقطة)

خيتافي (42 نقطة)

إسبانيول (42 نقطة)

ألافيس (42 نقطة)

جيرونا (41 نقطة)

إشبيلية (41 نقطة)

ليغانيس (40 نقطة)

لاس بالماس (32 نقطة)

بلد الوليد (16 نقطة)

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