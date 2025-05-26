الإثنين 26 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني 2024-2025

مبابي
مبابي

 ترتيب هدافي الدوري الإسباني، توج الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف الدوري الاسباني موسم 2024-2025 بعد منافسة قوية مع ليفاندوفسكي نجم برشلونة. 

ترتيب هدافي الدوري الإسباني 

1- كيليان مبابي ريال مدريد 31 هدفا 

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 27 هدفا 

3- انتي بوديمير أوساسونا 21 هدفا 

4- ألكسندر سورلوث أتلتيكو مدريد 20 هدفا 

5- أيوزي بيريز فياريال 19 هدفا 

6- رافينيا برشلونة 18 هدفا 

7- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 17 هدفا 

8- أوهيان سانسيت أتلتيك بلباو 15 هدفا 

9- إنريكي جارسيا كيكي ديبورتيفو ألافيس 13 هدفا 

10- خافيير بوادو إسبانيول 12 هدفا 

11- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 11 هدفا 

=11- دودي لوكيباكيو إشبيلية 11 هدفا 

=11- كريستيان ستواني جيرونا 11 هدفا 

=11- هوجو دورو فالنسيا 11 هدفا 

=11- ثيرنو باري فياريال 11 هدفا 

=11- بورخا ايجليسياس سيلتا فيجو 11 هدفا 

12- داني أولمو برشلونة 10 أهداف 

=12- فيران توريس برشلونة 10 أهداف 

وضمنت أندية برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو رسميًا المشاركة في دوري أبطال أوروبا خلال الموسم المقبل.

وتأهل بلباو بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة على فياريال بعد تساويهما عند 70 نقطة.

وودعت أندية ليجانيس ولاس بالماس وبلد الوليد رسميًا منافسات الليجا في نهاية الموسم.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإسباني لموسم 2024 – 2025:

برشلونة (88 نقطة)

ريال مدريد (84 نقطة)

أتلتيكو مدريد (76 نقطة)

أتلتيك بلباو (70 نقطة)

فياريال (70 نقطة)

ريال بيتيس (60 نقطة)

سيلتا فيغو (55 نقطة)

رايو فاييكانو (52 نقطة)

أوساسونا (52 نقطة)

ريال مايوركا (48 نقطة)

ريال سوسييداد (46 نقطة)

فالنسيا (46 نقطة)

خيتافي (42 نقطة)

إسبانيول (42 نقطة)

ألافيس (42 نقطة)

جيرونا (41 نقطة)

إشبيلية (41 نقطة)

ليغانيس (40 نقطة)

لاس بالماس (32 نقطة)

بلد الوليد (16 نقطة)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإسباني هدافي الدوري الاسباني كيليان مبابي ليفاندوفسكي برشلونة ريال مدريد

مواد متعلقة

ليفاندوفسكي يتحدث عن موسم برشلونة بعد التتويج بالثلاثية المحلية

برشلونة يختتم الليجا بثلاثية في شباك بلباو

مبابي يتفوق على صلاح، ترتيب المتنافسين على الحذاء الذهبي بأوروبا

صدارة هدافي الليجا والحذاء الأوروبي، مبابي يطارد المجد من بوابة سوسيداد

الأكثر قراءة

سعر الدولار اليوم الإثنين 26 مايو 2025 في البنوك

البنك الأهلي يعلن تخفيض العائد على شهادات الادخار

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

أخبار مصر: طعن قاتل حبيبة الشماع أمام النقض، مجزرة جديدة للاحتلال، ذروة الموجة الحارة، مباراة بكى فيها محمد صلاح، تفاصيل محاولة اغتيال بوتين

بنك مصر يوقف إصدار الشهادات الدولارية المدفوع عائدها مقدما بالجنيه

مخاوف من التداعيات، أول تعليق اسرائيلي على استشهاد 9 أبناء للطبيبة الفلسطينية آلاء النجار

تصالح إلهام عبد البديع وطليقها داخل قسم شرطة كرداسة

سعر الريال السعودي في 5 بنوك مصرية اليوم الإثنين 26 مايو 2025

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التفاح وانخفاض العنب والجوافة في سوق العبور

ارتفاع الردة وانخفاض الذرة والصويا، أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع البلطي والجمبري والبوري في سوق العبور

تعرف على شروط تشغيل المحال العامة وفقا للقانون الجديد

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العالم تحت 17 سنة – قطر 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الليمون في المنام وعلاقته بالراحة النفسية والتخلص من التوتر

مناسك الحج 2025، دار الإفتاء توضح الفرق بين التحلل الأصغر والأكبر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية