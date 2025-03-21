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ثقافة وفنون

مشهد غير حياتها، إلهام عبد البديع تروي كواليس انطلاقتها الفنية

إلهام عبد البديع،
إلهام عبد البديع، فيتو

تحدثت الفنانة إلهام عبد البديع عن بداياتها الفنية، مشيرة إلى أنها دخلت مجال التمثيل منذ سن العشرين أول تجربة حقيقية لها أمام الكاميرا كانت من خلال مسلسل "قصة حب"، حيث شاركت في بطولته إلى جانب الفنان جمال سليمان وبسمة ورغم أنها خاضت تجارب بسيطة قبل ذلك، فإنها تعتبر هذا المسلسل انطلاقتها الفعلية في عالم الفن.

موهبة إلهام عبد البديع 

و عندما سُئلت عن إدراكها لموهبتها التمثيلية، أوضحت خلال مشاركتها في برنامج "هي وهما" الذي تقدمه الإعلامية أميرة عبيد على قناة الحدث اليوم،  أنها منذ طفولتها كانت مولعة بالمسلسلات، وكانت تتقمص الشخصيات وتعيش أجواء الدراما، لكنها لم تتلقَ أي تشجيع من عائلتها في البداية، حيث لم يلفت أداؤها انتباههم.

طقوس شهر رمضان 

أما عن طقوسها في شهر رمضان، فأكدت إلهام أنها تقضي معظم وقتها في العزومات، لكنها نادرًا ما تتولى إعداد الطعام بنفسها، حيث تجيد بعض الوصفات ولكن ليس الكثير. تحرص أيضًا على استغلال الشهر الفضيل في الصلاة، وقراءة القرآن، ومتابعة المسلسلات كغيرها من الناس. وبفضل جدولة أعمالها، غالبًا ما تنتهي من التصوير قبل بدء الشهر الكريم، مما يسمح لها بقضاء رمضان بشكل طبيعي.
و تحدثت الفنانة عن إيمانها العميق بالله، والذي يمنحها القوة لتجاوز المحن، وأكدت أنها على ثقة بأن الله دائمًا إلى جانبها، ودائمًا ما يسخّر لها الأشخاص الطيبين لمساعدتها في الأوقات الصعبة.

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