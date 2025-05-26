عايدة الأيوبي: "عصفور" دوي في قلبي و"لا للغريب" نداء للقدس

حلّت المطربة عايدة الأيوبي ضيفة على برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، حيث كشفت كيف شكّلت القصيدة الفلسطينية الأولى ملامح وعيها الفني.

قصة أغنية عصفور مع عايدة الأيوبي

وقالت عايدة الأيوبي إن أغنية "عصفور"، التي كتبها الشاعر الكبير محمود درويش ولحّنها مارسيل خليفة، كانت أول ما زرع في داخلها بذرة الوجع الجميل، وعمّق إحساسها بالكلمة واللحن، مضيفة: "تلك الأغنية كانت أكثر من عمل فني.. كانت يقظة مبكرة في وجداني".

محطات وطنية في مسيرة عايدة الأيوبي

وتطرّقت إلى محطاتها الوطنية، حيث تحدثت عن أغنية "يوم ميلادك يا وطن" التي كتبتها بمزيج ساحر من الفصحى والعامية، ونالت عنها جائزة ثمينة شكّلت دافعًا للاستمرار في الغناء للوطن والناس والحق، لا للضوء فحسب.

“لا للغريب في بلد الحبيب” أغنية خصت بها عايدة الأيوبي القدس

كما استعرضت تجربتها في أغنية "لا للغريب في بلد الحبيب"، التي خصّت بها القدس، مؤكدة أن الأغاني ذات الطابع السياسي لا تنال انتشار الأغاني التجارية، لكنها تبقى الأكثر صدقًا وتأثيرًا، لأنها تقول ما لا يقال.

اسماء كان لها دور في مسيرة عايدة الأيوبي

وتوقفت عند أسماء شكّلت بداياتها، حيث ثمّنت دور الفنان طارق الكاشف، الذي قدمها للجمهور لأول مرة بعد أن لمس تميزها، وكان ذلك عبر الفنان هشام عباس الذي كان همزة الوصل لهذا اللقاء الفني الهام. ولم تنسَ أن تذكر دعم الموزع الموسيقي محمد هلال، الذي أضفى لمسة غربية رقيقة على موسيقاها، وجعلها أكثر عذوبة وتميزًا.

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