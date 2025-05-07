شروط التقدم لجائزة القدس للمرأة العربية في الإبداع الأدبي

أطلقت وزراة الثقافة الفلسطينية، جائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي في الرواية العربية المنشورة، وذلك عرفانًا وتقديرًا من فلسطين للمرأة العربية والفلسطينية ودورها التاريخي في حركة الإبداع الثقافي العربية والعالمية، ودورها في إغناء الحياة الثقافية والاجتماعية، حيث تأتي الجائزة في سياق الإعلان عن القدس عاصمة للمرأة العربية.

شروط التقدم لجائزة القدس للمرأة



وترصد فيتو خلال السطور التالية شروط التقدم لجائزة القدس للمرأة العربية للإبداع الأدبي فى الرواية المنشورة

شروط المشاركة:

أولًا: هذه الجائزة خاصة بالمرأة العربية والفلسطينية.

ثانيًا: يشترط في الإنتاج المقدم للحصول على الجائزة ما يلي:

أ‌. الجائزة مخصصة للرواية العربية وحسب، ولا يتم اعتبار الأعمال المكتوبة بلغات أخرى أو مترجمة عنها.

ب. أن يكون العمل المرشّح للجائزة مطبوعًا ومنشورًا.

ت‌. أن يتّسم بالتميز والتجديد.

ث‌. ألا يكون إنتاجه قد حصل على درجة علمية.

ج‌. ألا يكون قد مرّ على صدور الرواية المرشحة أكثر من 4 سنوات (2022، 2023، 2024، 2025) منذ تاريخ الترشيح للجائزة.

ح‌. ألّا يكون مقدمًا لجائزة أخرى أو حاصلًا على جائزة من قبل.

خ. ألّا يكون قد نال جائزة من أي جهة ثقافية على العمل ذاته.

د‌. يحق للجنة التحكيم حجب الجائزة إذا لم تستجب الأعمال المقدمة للمستوى المطلوب.



ثالثًا: يحق الترشيح لدور النشر والهيئات الثقافية والنقابات والاتحادات والروابط والجمعيات الأدبية والثقافية والأفراد.



رابعًا: متطلبات المشاركة

يتم التقدم بطلب المشاركة فقط من خلال تعبئة النموذج الالكتروني المخصص للمسابقة والذي يتطلب

1- ارفاق صورة عن الهوية أو جواز السفر للمشاركة.

2- ارفاق نسخة إلكترونية (PDF) لملف الرواية

3- ارفاق غلاف العمل المُرشح للجائزة.

4-ارفاق السيرة الذاتية للمشاركة.

5- لا تنظر لجنة التحكيم في أي طلب ترشيح غير مستوفٍ للشروط المطلوبة.

6- يبدأ تقديم الأعمال المُرشحة اعتبارًا من 28/4/2025 إلى 28/6/2025



خامسًا: يتم الإعلان عن القائمة القصيرة من خلال موعد تحدده لجنة التحكيم.



سادسًا: يتم الإعلان عن الفائزة الأولى بتاريخ 26/10/2025 بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية.





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