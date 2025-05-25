رئيس البورصة ونائب محافظ الغربية يتفقدان القافلة الطبية المجانية بقرية محلة روح

تفقد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، اليوم الأحد، القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية محلة روح التابعة لمركز طنطا، والتي تُقام لخدمة المجتمع ودعم الأسر الأولى بالرعاية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين مؤسسة البورصة المصرية للتنمية المستدامة (الذراع المجتمعي للبورصة المصرية) ومؤسسة راعي مصر، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، التي أطلقها رئيس الجمهورية، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وخلال جولتهما، التي رافقهما فيها سمير عيسى - عضو مجلس النواب، اطلع رئيس البورصة ونائب المحافظ على سير العمل داخل العيادات المتنقلة، التي شملت عددًا من التخصصات الحيوية، من بينها الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأسنان، الرمد، وتنظيم الأسرة، إلى جانب خدمات إجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانًا، وتوزيع نظارات طبية للحالات المستحقة، حيث استفاد من خدمات القافلة ألاف المواطنين من أبناء قرية محلة روح والقرى المجاورة.

وأوضح أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن هذه القوافل تأتي انطلاقًا من الدور المجتمعي للبورصة المصرية، وحرصها على المساهمة الفعالة في دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات طبية متكاملة ومجانية، دعمًا لأهداف المبادرة الرئاسية التي تركز على بناء الإنسان المصري بشكل صحي واجتماعي متكامل.

وأكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن ما تشهده المحافظة من تكامل حقيقي بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص يُعد نموذجًا رائدًا يُحتذى به في تقديم الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية التي تنفذها مؤسسات وطنية كبرى مثل البورصة المصرية ومؤسسة راعي مصر تُجسد المعنى الحقيقي للتنمية المستدامة والعدالة الصحية، بما يتماشى مع رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأشاد الدكتور محمود عيسى، نائب محافظ الغربية، بمستوى التنظيم والجهود الطبية المبذولة، مثمنًا هذا التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وأكد أن محافظة الغربية تعمل وفق توجيهات القيادة السياسية على دعم كافة المبادرات الصحية والمجتمعية التي تستهدف تحسين حياة المواطنين، خاصة في القرى ذات الكثافة السكانية والاحتياجات الملحة.

هذا، وشملت العيادات المتنقلة تخصصات الباطنة، الأطفال، النساء والتوليد، العظام، الجلدية، الأسنان، الرمد، وتنظيم الأسرة، كما تم إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية وصرف الأدوية مجانًا، حيث تم الكشف على نحو ١٤٠٠ مريض، وتوزيع ١٥٠ نظارة طبية مجانية على المستفيدين.

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