المقاولون يكرم فريق 2006 أبطال القاهرة ويهدي كأس البطولة للمشرف على الكرة

حرص المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الكرة بالنادي على تكريم فريق مواليد ٢٠٠٦ أبطال مسابقة منطقة القاهرة في حضور الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين والكابتن محمد عبدالعزيز زيزو المشرف على فرق الشباب والناشئين ومعتصم بالله محمد المشرف على الفريق وعبد الفتاح صالح المدير الإداري للقطاع وإبراهيم البهنسي المدير الفني للفريق وبحضور حمدي نوح أسطورة المقاولون وأحمد سعيد نجم النادي السابق.

وقام المهندس محمد عادل فتحي وقيادات قطاع الناشئين بتوزيع الميداليات على لاعبي فريق المقاولون في حفل أقيم اليوم بالنادي.

وأهدي معتصم بالله محمد كأس البطولة الي المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.

وحرصوا على التقاط الصور الجماعية مع كأس بطولة منطقة القاهرة لكرة القدم مع الاحتفال بتقطيع التورتة احتفالا بالإنجاز الكبير الذي حققه شباب ذئاب الجبل.

المقاولون 2006 بطلا لدوري القاهرة

وكان فريق المقاولون العرب مواليد 2006 توج بلقب بطولة منطقة القاهرة لكرة القدم بعد انتصاره في المباراة النهائية على فريق السكة الحديد بهدف نظيف، سجله يوسف صابر في المباراة التي أقيمت على ملعب دار الوقود.

ويشرف علي فريق المقاولون مواليد 2006 الكابتن يسري عبدالغني رئيس قطاع الناشئين، والكابتن محمد عبد العزيز زيزو، المشرف الفني لفرق الشباب والناشئين،والكابتن معتصم بالله محمد، المشرف على الفريق وإبراهيم البهنسي المدير الفني للفريق.

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