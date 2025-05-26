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مصر للطيران تنظم 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة

مصر للطيران، فيتو
مصر للطيران، فيتو
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تسير الشركة الوطنية مصر للطيران اليوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025 عدد 20 رحلة جوية لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضي المقدسة، وذلك استمرارًا للجسر الجوى الذي تسيره مصر للطيران الناقل الوطني المصري لنقل حجاج بيت الله الحرام إلى الأراضى المقدسة.

 

جدول رحلات مصر للطيران إلى السعودية 


12 رحلة القاهرة - جدة 
2 رحلة الأقصر - جدة 
6 رحلات القاهرة - المدينة المنورة 


وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والتضامن والأوقاف وحجاج قرعة القاهرة والإسكندرية والجيزة والغربية وتضامن الأقصر وقنا والمنيا وسوهاج والترانزيت والعمل والإقامة وحج أفراد والحجاج الفلسطينيين.

 

وفي سياق متصل، سيرت الشركة الوطنية لـ مصر للطيران، أمس الأحد، 19 رحلة جوية إلى الأراضي المقدسة لنقل حجاج بيت الله من قرعة وزارة الداخلية والجمعيات الأهلية وقرعة الحج السياحي.

رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران لسفر الحجاج

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران، 9 رحلات تباع من مطار القاهرة الدولي متجهة إلى مطار جدة  الدولي، و8 رحلات تقلع من مطار القاهرة الدولي أيضا متجهة إلى المدينة المنورة، بالإضافة إلى تشغيل رحلة لنقل باماكو في مالي متوجه إلى المدينة المنورة وأخيرا رحلة تقلع من مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى مطار الطائف. 

 

وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية والسياحة وحجاج قرعة الإسماعيلية وكفر الشيخ ودمياط وبنى سويف والترانزيت والعمل والإقامة وحجاج دولة مالي.

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