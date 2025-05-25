إنبي وزد يتعادلان 1-1 في الدوري الممتاز

تعادل فريق زد إف سى مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم باستاد بتروسبورت ضمن لقاءات الجولة الثامنة ببطولة الدوري المصري.

أهداف مباراة زد وإنبي

جاء هدف زد عن طريق مصطفى زيكو في الدقيقة 40، فيما هدف التعادل لـ إنبي عن طريق هشام عادل من ركلة جزاء.

تشكيل إنبي ضد زد

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: خالد أحمد حسن -محمد حامد – هشام عادل –عادل فضالي .

خط الوسط: مودي ناصر - محمد عماد – محمد جدو – حامد عبد الله.

خط الهجوم: أحمد زكي – حسام إيفونا.

مباراة إنبى وزد

ويحتل فريق زد المركز الثاني في مجموعة الهبوط برصيد 31 نقطة، في حين يأتي إنبي في الترتيب الرابع برصيد 26 نقطة

إلغاء الهبوط

وقررت رابطة الأندية بعد اتفاق الأندية إلغاء الهبوط في الدوري المصري الموسم الجاري، وصعود 3 من دوري المحترفين على أن يهبط 4 فرق الموسم المقبل.

ورغم قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء الهبوط هذا الموسم، إلا أن الأندية مازالت تترقب قرار اتحاد الكرة واجتماعه معهم يوم 2 يونيو المقبل لاعتماد هذه القرارات.

انبي وزد

6 أندية انفذها قرار إلغاء الهبوط

واستفادت 6 أندية من قرار إلغاء الهبوط هذا الموسم، والذى يأتى فى مقدمتها الإسماعيلى وغزل المحلة القابعان فى مركزى الهبوط فى جدول الدورى الآن، بجانب مودرن سبورت وسموحة والاتحاد السكندرى وإنبى بدرجة أقل لأنهم يحتاجون للفوز للهروب من الهبوط قبل جولتين من النهاية.

انبي وزد

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