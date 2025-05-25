موعد قرعة كأس العالم للناشئين والقنوات الناقلة بمشاركة منتخب مصر

تسحب مساء اليوم الأحد، قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة "قطر 2025" والتي ستقام في قطر بمشاركة 48 فريقا، من بينها منتخب مصر.

وستكون هذه النسخة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة هي الأولى التي يشارك فيها 48 فريقًا، وستقام في الفترة من 3 نوفمبر إلى 27 نوفمبر 2025.

موعد قرعة كأس العالم تحت 17 سنة

تقام قرعة كأس العالم تحت 17 سنة اليوم الأحد 25 مايو في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وستقام أيضا مع قرعة كأس العالم تحت 17 سنة قرعة بطولة كأس العرب للمنتخبات.

القناة الناقلة لقرعة كأس العالم تحت 17 سنة

تذاع مراسم قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة عبر قناة بي إن سبورت وقناة الكأس القطرية.

وسيتم تقسيم الـ12 منتخبًا في كل بطولة مصغرة على ثلاث مجموعات، بحيث تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل منها المتصدر إلى أفضل منتخب حقق المركز الثاني وذلك إلى دور قبل النهائي بحيث يتأهل 4 فرق.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي من مونديال الناشئين لتحديد بطل كل بطولة مصغرة من الـ4 مسابقات، بحيث يتبقى 4 فرق تتنافس من أجل التتويج بكأس العالم تحت 17 عامًا.

وتقام مباريات دور نصف النهائي والنهائي لمونديال الناشئين بين الفرق الـ4 من أجل تحديد الفريق الفائز بكأس العالم تحت 17 عامًا.

المنتخبات المشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة

آسيا: قطر (الدولة المضيفة)، السعودية، أوزبكستان، إندونيسيا، إيران، الإمارات العربية المتحدة، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، طاجيكستان، كوريا الجنوبية

أفريقيا: مصر، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، مالي، المغرب، السنغال، جنوب أفريقيا، تونس، زامبيا، أوغندا

الكونكاكاف: كندا، كوستاريكا، السلفادور، هايتي، هندوراس، المكسيك، بنما، الولايات المتحدة الأمريكية

أمريكا الجنوبية: البرازيل، تشيلي، كولومبيا، فنزويلا، الأرجنتين، باراغواي، بوليفيا

أوقيانوسيا: فيجي، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا

أوروبا: النمسا، بلجيكا، كرواتيا، التشيك، إنجلترا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، جمهورية أيرلندا، سويسرا.

تفاصيل إجراء القرعة

سيتم توزيع المنتخبات الـ48 المتأهلة على 12 مجموعة، وفقًا لترتيبها في نظام تصنيف، حيث تضم كل مجموعة 4 منتخبات، تتنافس فيما بينها في الدور الأول، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات الـ12، بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني.

وتنطلق الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور الـ32 يليه أدوار ثمن النهائي ثم ربع النهائي ونصف النهائي حي المباراة النهائية.

ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة روبرتو جراسي رئيس بطولات فيفا لفئة الشباب، على أن يساعده في عملية السحب النجم القطري عبد العزيز السليطي، الذي مثَّل بلده في نسخة 2005 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة والألماني جوليان دراكسلر، الذي تُوّج مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014.

تصنيف المنتخبات المشاركة

المستوى الأول: قطر، والبرازيل، وفرنسا، ومالي، وألمانيا، والمكسيك، والأرجنتين، وإنجلترا، واليابان، وبارجواي، والولايات المتحدة، والسنغال.

المستوى الثاني: كوريا الجنوبية، والمغرب، وأوزبكستان، وإيطاليا، وبلجيكا، ونيوزيلندا، وتشيلي، وفنزويلا، وكرواتيا، وكولومبيا، وهندوراس، وبوركينا فاسو.

المستوى الثالث: كوستاريكا، طاجاكستان، وبنما، وإندونيسيا، وكوريا الشمالية، كوت ديفوار، وتونس، وكالدونيا الجديدة، وكندا، وجنوب إفريقيا، وأستراليا، وهاييتي.

المستوى الرابع: الإمارات، والبرتغال، والتشيك، وايرلندا، وسويسرا، وزامبيا، ومصر، وأوغندا، وبوليفيا، والسعودية، والسلفادور، وفيجي.

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