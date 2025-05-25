زوغت واستخبيت في شجرة، كريم محمود عبد العزيز يكشف أغرب مغامرة له بالثانوية العامة

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن واقعة طريفة حدثت له خلال مرحلة الثانوية العامة، حين قرر هو وزملاؤه الهروب من المدرسة في أحد الأيام، واصفًا التجربة بـ"الغباء التام".

واقعة طريفة لكريم محمود عبد العزيز في الثانوية

وقال كريم محمود عبد العزيز خلال ظهوره في برنامج "فضفضت أوي" الذي يقدمه معتز التوني عبر منصة "واتش ات": "زوغت مرة واحدة بس من المدرسة، وكانت أغبى مرة، كنا في آخر سنة ثانوي وقررنا كلنا نزوغ مع بعض.. الفصل كله اختفى!".

محاولة الهرب من المدرسة

وأوضح أنه بعد ما خرجنا من المدرسة، حاولنا نهرب من ملعب الكرة من خلال سور مليان شجر، علشان نركب مع واحد صاحبنا في العربية، لكن فجأة المديرة وصلت، وقلت في نفسي: خلاص..إحنا كده انتهينا.

وتابع: "وأنا بدور على مكان أستخبى فيه، لقيت شجرة مفرغة من فوق، دخلت فيها علشان أهرب من عيون مديرة المدرسة، اللي كانت بتقرب مننا".

واستكمل كريم روايته: "فعلا المديرة مسكت شوية من زمايلنا وهما بيهربوا، وأنا مستخبي وشايف كل حاجة، لكن وأنا فاكر إني نجيت، مدرسة شافتني وجابتني، وقالت للمديرة عليّ. طلعت من مكمني وبمنتهى البراءة قلت: نعم؟! ردت وهي بتضحك وقالتلي: هتشوف يوم أسود!".

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