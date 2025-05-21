كريم محمود عبد العزيز يكشف كواليس لقاء جمعه بأبيه وأحمد زكي (فيديو)

كشفت الفنان كريم محمود عبد العزيز، عن المرة الوحيدة التي جلس فيها من النجوم الكبار، لافتًا إلى أنه لا ينسى جلسته مع الكبيرين محمود عبد العزيز وأحمد زكي.

شخصية محمود عبد العزيز يكشفها نجله كريم

وقال كريم محمود عبد العزيز خلال لقائه ببرنامج “فضفضت أوي” المذاع على منصة “واتش ات”: "كان يوم محفور بالنسبة لي لما قعدت مع محمود عبد العزيز وأحمد زكي، وكنت أعرف شخصية والدي الطفولية ولكني اندهشت من شخصية أحمد زكي البعيدة كل البعد عن كل أدواره التمثيلية".

قضاء كريم محمود عبد العزيز يوما مع الإمبراطور أحمد زكي

وأضاف: "قضيت يومًا مع محمود عبد العزيز وأحمد زكي، ورأيت كم المزاح والتهريج غير العادي والطبيعي منهما، أبي فعلا كان طفل في حياته بعيدًا عن بعض لحظات العصبية أو الانفعال، أما أحمد زكي فوجدته شخصًا طيبًا ولقيته واحنا قاعدين الإمبراطور بيقول لي والنبي يا كريم خد مفتاح العربية وعايزك تجيب لي حاجة منها فبقيت مصدوم وفرحان جدًّا قائلًا في نفسي للدرجة احنا بقينا أصحاب".

وتابع: "اليوم ده سألت أحمد زكي عايز أعرف أنت بتمثل إزاي؟ واليوم ده نمت وحلمت إني بصور معاه في لوكيشن، وللأسف ما قعدتش تاني معاه بس كنت فرحان بشخصيته اللي تتسم بالطيبة وروح الفكاهة والبساطة".

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