وزارة الرياضة: فتح المدن الشبابية أمام الجمهور بأسعار رمزية خلال إجازة العيد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية للمدن الشبابية والرياضية، عن فتح أبواب المدن الشبابية في عدد من المحافظات لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لتلك المنشآت.

تأتي هذه المبادرة تحت شعار "العيد أحلى في المدن الشبابية والرياضية"، حيث وجّه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير كل السبل اللازمة لتقديم أفضل الخدمات، خاصة في الأعياد والمناسبات القومية والرياضية، بما يسهم في إسعاد المواطنين ودعم السياحة الداخلية.

ودعت الوزارة المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد في أجواء مبهجة وبأسعار رمزية، مع توفر باقة متنوعة من الخدمات المتميزة، والتي تشمل غرفًا فندقية مجهزة بالكامل، وملاعب ومساحات خضراء، وحمامات سباحة، إلى جانب خدمات الأمن والحراسة على مدار الساعة، لضمان راحة وسلامة الزائرين.

وتشمل المدن الشبابية المتاحة لقضاء الإجازة كلًا من: شرم الشيخ، الغردقة، الإسكندرية، بور سعيد، الإسماعيلية، رأس البر، الأقصر، أسوان، المنيا، مركز الابتكار الشبابي بالجزيرة، مرسى مطروح، الوادي الجديد، وسوهاج.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجودو لبحث سبل دعم اللعبة والاستعداد للأولمبياد

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مع المهندس محمد مطيع رئيس اتحاد الجودو، وذلك في إطار متابعة خطط تطوير اللعبة، ودعم المنتخبات الوطنية.

تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير لعبة الجودو على المستويات الفنية والإدارية، وبحث آليات الترويج والتسويق لأنشطة الاتحاد بما يسهم في زيادة شعبيتها واستقطاب الرعاة، فضلًا عن تعزيز موارد الاتحاد من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرص الوزارة على تعظيم سُبل الدعم المقدم لاتحاد الجودو، سواء من خلال توفير الإمكانيات الفنية واللوجستية للمنتخب الوطني، أو دعم خطط الاتحاد في الترويج والتسويق، مشددًا على أهمية الاستعداد المبكر لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 لتحقيق نتائج مشرفة تليق بمكانة مصر.

وزير الرياضة يلتقي رئيس اتحاد الجودو لبحث سبل دعم اللعبة والاستعداد للأولمبياد

اجتماع هام بين أشرف صبحي وممثلي الأندية بشأن انتخابات الهيئات الرياضية

فيما يعقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، لقاء مع ممثلي الأندية لمناقشة مشروع الانتخابات الإلكترونية في الهيئات الرياضية.

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ناقش مع مسؤولي وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية سبل وضع استراتيجية للتحول الرقمي في انتخابات الهيئات الشبابية والرياضية خلال الفترة المقبلة بحيث يكون التصويت الكترونيا في جميع انتخابات الأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب وكل الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة.

وشدد وزير الشباب والرياضة على أهمية هذا الملف مؤكدا أنه سوف يتم تطبيقه خلال الانتخابات القادمة بعد دراسة كل أوجه العملية الالكترونية لضمان شفافية الانتخابات بكل الوسائل التي ستضعها الوزارة مع الجانب الفني لوزارة التخطيط والجانب الإشرافي القضائي لهيئة النيابة الإدارية.

وأضاف أشرف صبحي أن الوزارة نجحت من قبل فى تجربة الانتخابات الإلكترونية من خلال برلمان الشباب وجمعية المرشدات الكشفية، مؤكدا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمى فى مختلف مشروعاتها وخدماتها فى ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي.

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