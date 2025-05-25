الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

أرقام هواتف وعناوين مقار البعثة المصرية للحج السياحي بالسعودية

مناسك الحج
مناسك الحج
ads

تواصل وزارة السياحة والآثار، جهودها المكثفة لضمان تقديم تجربة حج ميسّرة وآمنة ومتميزة لحجاج السياحة والتأكد من تلقيهم أفضل الخدمات، حيث يتواجد حاليًا كافة أعضاء لجان البعثة المصرية الرسمية للحج السياحي والممثلة من الإدارة المركزية لشركات السياحة، والتي تم توزيعها على 21 لجنة تعمل على مدار الساعة، بجميع النقاط والمناطق الرئيسية التي يتواجد بها حجاج السياحة في كل من مصر والأردن والسعودية.

 

جهود وزارة السياحة والآثار لتقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام

وأكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على وضع راحة وسلامة حجاج السياحة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على قدم وساق وبالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية لتقديم كافة التسهيلات والخدمات المتكاملة لحجاج السياحة طوال فترة تواجدهم بالأراضي المقدسة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

 

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شؤون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن لجان بعثة الوزارة تقوم بمتابعة أداء شركات السياحة ومدى تنفيذها للبرامج المُتفق عليها مع حجاج السياحة والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو مستجدات خاصة بالموسم والتنسيق مع شركات السياحة المنظمة بشكل فعال ومباشر. 

ولفت إلى أنه من أبرز تلك اللجان (لجنة الشكاوى والتحقيقات – لجنة متابعة الحالات المرضية – لجنة التائهين والمفقودات – اللجان الفرعية بكافة المناطق المتواجد بها الحجاج بمكة المكرمة وعددها 4 لجان وهي أجياد والمناطق المحيطة – المسفلة وجرول وجبل عمر -  العزيزية – النزهة وزاهر، بالإضافة الى لجنة منفذ حالة عمار ولجنة ميناء العقبة الأردنية ولجنة نويبع لمتابعة الرحلات البرى.

                                                    

لجان وزارة السياحة والآثار بالأراضي المقدسة

وأوضحت أن هذه اللجان تضم عناصر مُدربة ومُجهزة بأحدث وسائل الاتصال والتقنيات الحديثة، بهدف تسهيل التواصل والاستجابة السريعة لاحتياجات الحجاج والرد على استفساراتهم وتقديم الدعم اللازم لهم بشكل فوري.

وقررت وزارة السياحة والآثار توجيه أعضاء هذه اللجان بالتواجد الدائم في هذه المقرات على مدار 24 ساعة بنظام المناوبة اليومية، كما ستتواجد أيضًا داخل مخيمات منى وعرفات المخصصة لحجاج السياحة سواء في فئة الخمس نجوم أو البرامج الاقتصادية والبرية، لتقديم الدعم والمساعدة طوال فترة أداء المناسك، كما تم تحديد مقرات بعثة الوزارة للحج السياحي المتواجدة بالمملكة العربية السعودية بعناية بحيث تكون قريبة من أماكن إقامة حجاج السياحة. 

حيث تتواجد في مكة المكرمة بفندقي مكارم أجياد والذي يتميز بقربه من الحرم المكي مما يسهل وصول الحجاج إليه، وفندق نسمات اليقين في شارع صدقي بمنطقة العزيزية والتي تشهد كثافة في تواجد حجاج البرامج الاقتصادية، بينما يتواجد مقر البعثة في المدينة المنورة بفندق كراون بلازا بالمنطقة الجنوبية لقربه من الحرم النبوي الشريف.

 

ارقام التواصل مع البعثات الرسمية لوزارة السياحة والآثار

وتُخصص الوزارة أرقام هواتف للتواصل مع أعضاء البعثة ولاستقبال كافة الاستفسارات والشكاوى على مدار الساعة سواء من قبل شركات السياحة أو حجاج السياحة المصريين مباشرة أثناء تواجدهم بالأراضي المقدسة، بجانب إعلان عناوين مقرات هذه البعثة، وهي على النحو التالي:

مكة المكرمة: 

- فندق مكارم أجياد - شارع أجياد العام ــ مكة المكرمة (رقم الهاتف 00966506719982 )

- فندق نسمات اليقين - شارع صدقي بمنطقة العزيزية (رقم الهاتف 00966504972723)

المدينة المنورة: 

- فندق كراون بلازا – شارع الملك فيصل بالمنطقة الجنوبية المركزية (رقم الهاتف 00966504944557)

كما تقوم لجان البعثة بمتابعة شكاوى واستفسارات حجاج السياحة وذويهم التي ترد للوزارة من خلال البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة من هنا 
 

أو من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654).

وتؤكد وزارة السياحة والآثار، على التزامها بمواصلة تحسين جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، داعية جميع شركات السياحة المنظمة والحجاج إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على بطاقة نسك التي تمثل التصريح الرسمي الوحيد للدخول إلى المشاعر المقدسة، والتنبيه على ضرورة حملها في جميع الأوقات داخل مكة المكرمة وخلال التنقل بين المشاعر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة السياحة والآثار حجاج السياحة البعثة المصرية الرسمية للحج السياحي الإدارة المركزية لشركات السياحة شريف فتحي شريف فتحي وزير السياحة والآثار وزير السياحة والآثار

مواد متعلقة

من مكة إلى عرفات، 6 خرائط لتسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال الحج (فيديو)

مافيا الحج والعمرة!.. وحدة لمكافحة الكيانات السياحية الوهمية.. وتحركات رسمية لمنع سيناريو العام الماضي

الأكثر قراءة

تسريب بمحطة وقود برمسيس واستنفار أمني ومروري لإخلاء الطريق من المارة

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

بعد حصد الحذاء الذهبي، محمد صلاح يعادل إنجاز هنري في الدوري الإنجليزي

بترشيح يوسف، الأهلي ينهي اتفاقه مع هذا اللاعب دون الرجوع لـ ريفيرو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالمة أزهرية تحذر: من يضحي بالخراف والبهائم التي تأكل القمامة آثم شرعا

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية