29.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع

بلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع نحو 29.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.872 مليون ورقة منفذة على 107 آلاف عملية.



وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 65.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.279 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.



واستحوذت الأسهم على 14.24 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة. فى حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 85.76 % خلال الجلسة.

تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأحد، أولى جلسات الأسبوع. وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.256 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32023 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 39983 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 14349 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 9452 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 12854 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

تعاملات نهاية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الخميس الماضي، آخر جلسات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.247 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 31975 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 39913 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14327 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 9389 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 12776 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 3268 نقطة.

تعاملات جلسة الأربعاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في ختام تعاملات الأربعاء الماضي، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 31836 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 39697 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 14265 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 9320 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 12689 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3255 نقطة.

تداولات منتصف الأسبوع

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء الماضي، جلسة منتصف الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.232 تريليون جنيه.

مؤشر “إيجى إكس 30”

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 31629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39424 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 14173 نقطة.

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