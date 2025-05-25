تواصل فعاليات ورشة عمل مسابقات الناشئين في اتحاد الكرة (صور)

اتحاد الكرة، تواصلت، اليوم، ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لليوم الثاني من أجل تطوير مسابقات الناشئين في جميع المراحل العمرية والفئات والأقسام بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وشارك في أعمال ومناقشات اليوم مسئولو ومديرو قطاعات الناشئين بأندية القسمين الثالث والرابع.

المشاركون في ورشة عمل مسابقات الناشئين

حضر ورشة العمل عن الاتحاد المصري وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على تطوير مسابقات الناشئين، ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى، ومحسن صالح وعلى أبو جريشة وحلمي طولان أعضاء اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وسيد بخيت رئيس لجنة المسابقات، والدكتور جمال محمد علي رئيس لجنة المدربين وناصر فراج مدير لجنة المسابقات وصلاح على مقرر لجنة القطاعات.

تطوير مسابقات الناشئين

وتأتي ورش العمل فى إطار إستراتيجية الاتحاد المصرى لتطوير مسابقات الناشئين بمختلف أعمارها لخدمة المنتخبات والأندية.

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