الأحد 25 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تواصل فعاليات ورشة عمل مسابقات الناشئين في اتحاد الكرة (صور)

ورشة عمل مسابقات
ورشة عمل مسابقات الناشئين، فيتو

اتحاد الكرة، تواصلت، اليوم، ورشة العمل التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم لليوم الثاني من أجل تطوير مسابقات الناشئين في جميع المراحل العمرية والفئات والأقسام بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر، وشارك في أعمال ومناقشات اليوم مسئولو ومديرو قطاعات الناشئين بأندية القسمين الثالث والرابع.

 

المشاركون في ورشة عمل مسابقات الناشئين

حضر ورشة العمل عن الاتحاد المصري وليد درويش عضو مجلس إدارة الاتحاد المشرف على تطوير مسابقات الناشئين، ومحمد أبو حسين عضو مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذى، ومحسن صالح وعلى أبو جريشة وحلمي طولان أعضاء اللجنة الفنية وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد وسيد بخيت رئيس لجنة المسابقات، والدكتور جمال محمد علي رئيس لجنة المدربين وناصر فراج مدير لجنة المسابقات وصلاح على مقرر لجنة القطاعات.

تطوير مسابقات الناشئين

وتأتي ورش العمل فى إطار إستراتيجية الاتحاد المصرى لتطوير مسابقات الناشئين بمختلف أعمارها لخدمة المنتخبات والأندية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد الكرة الاتحاد المصري لكرة القدم تطوير مسابقات الناشئين اندية القسمين الثالث والرابع وليد درويش مصطفي عزام محسن صالح على أبو جريشة حلمي طولان علاء نبيل

مواد متعلقة

انطلاق الدورة الثانية للرخصة التدريبية A6 بمقر اتحاد الكرة بـ 6 أكتوبر

بحضور حسن شحاته ومحسن صالح، انطلاق ورشة عمل مسابقات الناشئين

اتحاد الكرة ينظم ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو

اتحاد الكرة يعلن تأجيل اجتماعه مع الأندية وهذا هو الموعد الجديد

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي 2025

الحكومة تكشف حقيقة تمسكها بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجار القديم

العثور على جثة حفيد نوال الدجوي داخل شقته

الداخلية تكشف تفاصيل تخلص حفيد الدكتورة نوال الدجوي من حياته

بهدف لـ محمد صلاح، ليفربول يتعادل مع كريستال بالاس 1-1 في ختام البريميرليج

وزير العمل يعلن عن تطورات إيجابية بشأن عامل تعرض لتعنيف من صاحب عمل سعودي

إخلاء سبيل طفل المرور في اتهامه بالاعتداء على زميله بكفالة 20 ألف جنيه

المعمل الجنائي يفحص مسرح العثور على جثة حفيد نوال الدجوي في أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأحد 25-5-2025

تعرف على سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم

تعرف على سعر الأرز الأبيض اليوم في الأسواق

تعرف على سعر السكر اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تفاصيل تعديل قوانين الانتخابات المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم السيلفي أمام الكعبة المشرفة ؟،عضو مركز الأزهر للفتوى تجيب (فيديو)

تفسير حلم موت الصديق في المنام وعلاقته بزوال المشكلات والهموم

برنامج دين حياة، رمضان البيه يواصل الحديث عن دعوة سيدنا إبراهيم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية