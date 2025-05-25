الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهم بالشروع في قتل أردني بدار السلام

حملة أمنية، فيتو
حملة أمنية، فيتو

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لضبط المتهم بالشروع فى قتل أردني فى أحد الشوارع بمنطقة دار السلام.

 

إصابة أردني بدار السلام

تلقى قسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة إخطارا من أحد المستشفيات يفيد بوصول أردنى الجنسية مصاب بطعنة نافذة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين أنه يحمل الجنسية الأردنية، مصابًا بطعنة نافذة، وانه نشبت بينه وبين اخر مشادة كلامية تطورت الى مشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى على المجنى عليه بسلاح أبيض مما أسفر عن إصابته، وفر هاربا.

 

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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