القبض على عاطل أنهى على حياة قهوجي في دار السلام

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطل بتهمة قتل قهوجي أثناء مشاجرة بينهما بسبب حساب المشاريب فى منطقة دار السلام.

مقتل شخص في مشاجرة بدار السلام



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة دار السلام يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بوجود مشاجرة بين شخصين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة قهوجي في العقد الخامس من العمر، مصاب بجرح قطعي في فروة الرأس نتيجة تلقيه ضربة بعصا خشبية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لإقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الجريمة.

وبإجراء التحريات تبين نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل بسبب حساب المشاريب، فتطورت إلى مشاجرة بالأيدي، قام خلالها المتهم بالتعدى علي المجني عليه بالضرب على رأسة باستخدام عصا خشبية حتى سقط على الأرض مغشيًا عليه، وفر المتهم هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم للوقوف على ملابسات الحادث، وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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