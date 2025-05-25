القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بسبب خلافات سابقة بينهم فى مدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

مقتل سائق توك توك بحلوان

وكان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى "بلال"، في العقد الثالث من العمر، مصاب بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه ومسجل خطر ووالده بسبب خلافات سابقة بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدى وقيام المتهمين بالاعتداء على المجني عليه بالضرب وطعنه بسلاح أبيض فسقط على الأرض مفارقا الحياة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما.

وأرشد المتهمان عن السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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