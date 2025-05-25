الأحد 25 مايو 2025
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حوادث

بلاغات وشهادات تكشف تفاصيل اعتداء مسجل خطر على شاب في حلوان

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

تباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات في واقعة اعتداء وحشي تعرّض له شاب يُدعى "بلال"، يعمل سائق توك توك، وذلك على يد شخصين بمنطقة حلوان، في مشهد أثار حالة من الغضب عقب تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويظهر الفيديو المتداول قيام شخصين بالاعتداء على المجني عليه باستخدام أسلحة بيضاء، حيث وجّها له ضربات متفرقة في أنحاء جسده، وأثناء محاولته الفرار طارداه وانهالا عليه بالضرب واللكمات حتى سقط مغشيًا عليه وسط الشارع، في مشهد صادم أمام أعين المارة.

وكان رئيس مباحث قسم شرطة حلوان تلقى إخطارًا من المستشفى العام بوصول الشاب "بلال" مصابًا بعدة جروح قطعية في مختلف أنحاء جسده، بينها إصابات خطيرة شملت قطعًا في أوتار اليد والقدم، بالإضافة إلى جروح غائرة في الوجه، نتيجة الاعتداء عليه بأسلحة بيضاء. 

وبانتقال قوة أمنية إلى موقع الحادث وإجراء التحريات الأولية، تبين أن المتهمين هما مسجل خطر ونجله، قاما بالاعتداء على المجني عليه أثناء توقفه بمركبة التوك توك الخاصة به أمام مغسلة مجاورة لمستشفى الحميات بدائرة القسم، حيث انهالا عليه بالضرب الحاد دون رحمة، في واقعة تمت على مرأى ومسمع من المواطنين.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمين، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث ودوافع الجريمة. 

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