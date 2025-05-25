الأحد 25 مايو 2025
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ثقافة وفنون

هشام عباس نجم حفل ثاني أيام عيد الأضحى على مسرح البالون

تامر عبدالمنعم وهشام
تامر عبدالمنعم وهشام عباس

يقيم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم حفل ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، الذي من المقرر أن يقوم بإحيائه ميجا ستار "هشام عباس" على مسرح البالون بالعجوزة.

يُقام الحفل تحت رعاية معالي وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو وتوجيهاته ، بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة المخرج خالد جلال.

ويقدم هشام عباس باقة من أجمل أغانيه المحببة لدى الجمهور.

وكشف الفنان تامر عبدالمنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فيما قبل عن خطة البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية خلال احتفالات وزارة الثقافة بعيد الأضحى المبارك.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم في تصريحات صحفية إن البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية من المقرر أن يقوم بإحياء حفل ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الفنان محمد عدوية، وذلك على مسرح محمد عبدالوهاب بالإسكندرية.

كما أكد "عبدالمنعم" أن فيلم عيد الأضحى "المشروع X" بطولة النجم كريم عبدالعزيز سيتم عرضه خلال موسم عيد الأضحى على قاعة صلاح جاهين، وذلك بالتعاون مع سينما الشعب.

وقال الفنان تامر عبدالمنعم أن السيرك القومي من المقرر أن يقدم مجموعة من الفقرات الجديدة خلال عيد الأضحى المبارك، وسيتم فتح أبواب السيرك خلال موسم عيد الأضحى وذلك بتقديم حفلة واحدة أول أيام عيد الأضحى، وبعدها يقدم السيرك القومي حفلين بدءا من ثاني أيام عيد الأضحى.

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